Zanardi, tifosi in lacrime: promessa mantenuta

La promessa mantenuta ha commosso tutti i fan di Alex Zanardi: parole che stringono il cuore, tante lacrime.

Alex Zanardi è sempre al centro dei pensieri dei suoi tantissimi fan. La speranza di tutti è quella di poter ricevere un giorno notizie positive sulle sue condizioni di salute. L’ex pilota di F1 sta infatti proseguendo la riabilitazione dopo il terribile incidente del 19 giugno 2020, quando venne travolto da un camion durante una staffetta di beneficenza in handbike.

In seguito allo schianto, avvenuto sulla statale 146 a Pienza, in Toscana, Zanardi è stato sottoposto a più operazioni chirurgiche ed è stato a lungo in terapia intensiva. Solo nel gennaio 2021, mesi dopo il tremendo incidente, Zanardi ha riacquistato la coscienza, riuscendo poi a tornare a casa a dicembre dello stesso anno.

Da quasi cinque anni il campione bolognese non compare in pubblico ma è ancora oggi una grandissima ispirazione per gli atleti paralimpici e per tutti gli sportivi disabili. Oltre che uno straordinario sportivo, tenace e determinato anche di fronte alle più dure avversità, Zanardi è da sempre una persona dai grandi valori umani. Lo sa bene anche Ana Maria Vitelaru, sportiva paralimpica che all’età di 17 anni perse entrambe le gambe per un incidente ferroviario. Da quel momento in poi è cominciato un percorso che la stessa Vitelaru definisce di rinascita, avvicinandosi prima al basket e poi al paraciclismo.

Zanardi, promessa mantenuta: parole struggenti

Proprio in quest’ultima disciplina ha ottenuto le soddisfazioni più grandi, tra cui la fantastica medaglia di bronzo vinta alle ultime Paralimpiadi a Parigi. In una recente intervista rilasciata al web magazine Sabadvance l’atleta paralimpica ha rivelato di aver scoperto l’handbike proprio grazie ad Alex Zanardi. Ana Maria Vitelaru lo ha conosciuto nel 2017: un incontro, afferma Vitelaru, “che ha segnato una svolta fondamentale nel mio percorso sportivo e personale“.

“Alex è stato il mio pilastro, il mio maestro nel paraciclismo – ha poi aggiunto la 42enne – Con infinita generosità, mi ha donato il suo tempo, le sue esperienze e i suoi preziosi insegnamenti. Ogni suo consiglio, ogni sua parola ha contribuito a formare l’atleta che sono oggi. Non smetterò mai di ringraziarlo per la sua guida e per il sostegno che mi ha offerto con il suo spirito indomabile“. Ana Maria Vitelaru ha poi rivelato di aver fatto una promessa a Zanardi nel 2018: un giorno sarebbe diventata “la sua campionessa“.

“Ogni passo del mio percorso era animato da questa promessa, ma fino a Parigi nessuna medaglia mi sembrava abbastanza degna per essere dedicata a lui – le sue parole – Quella medaglia di bronzo, però, lo era. È stata la prima che ho sentito di voler dedicare a lui, come simbolo di tutto ciò che mi ha insegnato e di quanto la sua guida mi abbia aiutata a realizzare i miei sogni“.