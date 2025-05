Allarme Sinner a Roma, è passato inosservato: il messaggio fa paura

Sinner torna a Roma dopo un lungo stop, e finisce al centro dell’attenzione per un confronto diretto che non è passato inosservato.

Finalmente ci siamo, Jannik Sinner torna in campo per gli Internazionali d’Italia. Dopo 3 mesi di stop per la questione squalifica, che lo ha tenuto lontano dai circuiti internazionali, il neodebutto del campione italiano avviene a Roma, dove giocherà ancora da numero uno al mondo.

In questo senso, è cambiato davvero poco rispetto a quando ha deciso di patteggiare per la squalifica. Lui e il suo staff hanno già precisato, però, che non punteranno alla vittoria finale.

Il grande obiettivo rimane infatti il Roland Garros, ma non abbiamo alcun dubbio che Sinner darà il massimo per dimostrare tutto quanto il suo valore davanti ai tanti tifosi italiani che non vedono l’ora di riabbracciarlo: e a proposito di Sinner, in vista del suo ritorno c’è già un ‘messagio’ diretto proprio a lui.

Sinner, ecco il messaggio che non ti aspetti: Roma si scalda per il tennis

Se Jannik Sinner ha ricevuto un caloroso benvenuto dai fan e dagli appassionati, in un certo senso questo è accaduto anche con molti rivali. In particolare Aleksander Zverev si è fatto sentire in questo senso. Campione in carica agli Internazionali d’Italia, il tennista tedesco ai microfoni di Sky Sport ha voluto dedicare un messaggio al numero 1 della classifica ATP, in particolar modo riguardo alla pressione che tornerà a ricadere quasi totalmente proprio su di lui.

Zverev ha detto, infatti, che “il suo ritorno è positivo per me perché mi piace passare inosservato, non voglio essere sempre al centro dell’attenzione. L’attenzione sarà tutta su Jannik e per me questo è di grande aiuto”. Zverev ha spiegato che, negli ultimi mesi, con l’assenza di Sinner si è sentito spesso obbligato a mantenere alto il livello in ogni match. Adesso, però, il tennista tedesco spera vivamente che la pressione sia di nuovo levata sul rivale altoatesino.

Ricordiamo che Zverev è uno dei giocatori di maggiore talento dell’attuale scena tennistica mondiale, grazie al successo raggiunto in 24 tornei, fra cui due edizioni delle ATP Finals e la medaglia d’oro in singolo alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ha acceduto alla finale di un Grande Slam tre volte. La migliore posizione occupata nel ranking ATP è la numero due al momento. Anche se, a partire dagli Internazionali di Roma, vorrà insidiare – con meno pressione addosso – il gradino più alto occupato proprio da Jannik Sinner, malgrado la squalifica subita.