Luis Enrique sull’Inter: “Più esperta del PSG in finale, ma vogliamo scrivere la storia”

Quanto tempo manca alla finale di Champions League? Tanto, ancora, almeno tre settimane, ma da qui al 31 maggio tifosi e addetti ai lavori di Inter e Paris Saint-Germain avranno inevitabilmente le energie mentali e fisiche già proiettate al grande appuntamento. Se l’Inter deve affrontare il Torino, i parigini hanno l’ostacolo Montpellier da regolare, nella sfida prevista domani pomeriggio.

Il tecnico del club francese, Luis Enrique, alla vigilia del match ha parlato già però nell’ottica di preparare l’ambiente alla partita di Monaco: “Non voglio che nulla vada storto” – ha detto – “ci siamo prefissati questo obiettivo e sappiamo cosa significherebbe essere i primi (a vincere la Champions League, n.d.r.). Ma deve essere una motivazione, non può essere un peso. Qualsiasi eccesso è sbagliato. La gioia immensa è un peso quando devi essere competitivo”, le sue parole.

Paris Saint-Germain, Luis Enrique sfida l’Inter: “Vogliamo fare la storia”

Poi ha aggiunto sui nerazzurri: “L’Inter conosce le finali, ne ha giocata una due anni fa contro il Manchester City. Sono giocatori con più esperienza dei nostri, una squadra costruita da più tempo”, ha spiegato. Siamo tutti pronti a Parigi per fare la storia. I tifosi sono pronti perché sarà la seconda finale. Il 2020 è stato l’anno del Covid, ma senza i tifosi non è proprio la stessa cosa. Se c’è una squadra che merita di vincere la Champions League, è il PSG. Ma avere troppa energia positiva è pericoloso. È una partita di calcio, che deve riflettere il nostro modo di essere migliori dell’avversario. Se saremo migliori in quello che sappiamo fare, allora il risultato sarà positivo”.