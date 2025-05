Milan, Conceicao soddisfatto a metà: “Non una grande partita. Gimenez? Non basta la qualità”

L’allenatore del Milan, Sergio Conceiçao, ha parlato al termine della vittoria per 3-1 ottenuta dai rossoneri contro il Bologna, nell’antipasto della finale di Coppa Italia che ci sarà fra qualche giorno: “Abbiamo vinto contro una squadra che sta facendo molto bene, ma non abbiamo fatto una grandissima partita. Vogliamo vincere la Coppa Italia. Gimenez sta lavorando bene: gli sto dando qualcosina per migliorare giorno dopo giorno, perché non basta la qualità tecnica”.

Poi ha aggiunto: “In tutte le partite ci sono situazioni positive e negative. Noi allenatori cerchiamo la perfezione ma non è possibile. Abbiamo sfidato una squadra molto interessante, non era facile costruire e avere il pallone per il pressing e l’organizzazione difensiva che hanno. Nel primo tempo potevamo fare di più, gli esterni stavano troppo bassi e nell’intervallo abbiamo cambiato e nel secondo tempo è andata bene”.

Sulla finale di Coppa Italia ha aggiunto: “Oggi noi conosciamo tutti i giocatori, il modo in cui giocano. Ogni partita è diversa dall’altra”.