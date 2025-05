Milan, Furlani scopre le carte: “Fiducia in Conceicao. Nuovo ds? Non è urgente”

L’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida dei rossoneri contro il Bologna, antipasto in campionato della sfida che fra pochi giorni (mercoledì 14 maggio) assegnerà la finale di Coppa Italia ad una delle due compagini.

Fra le sue parole, il dirigente ha commentato anche i rumors sul futuro del tecnico del Diavolo, Sergio Conceicao: “Ha la possibilità di diventare il primo allenatore dopo Ancelotti a vincere due trofei in una stagione. Massima fiducia in lui”, le sue parole, che dunque esprimono vicinanza al tecnico portoghese, dato da molti come sicuro partente dalla prossima estate.

Sul tema del nuovo direttore sportivo invece, Furlani ha glissato: “Il tema non è l’urgenza ma prendere la persona giusta. Senza urgenza e non prima della fine della stagione”.

Poi ha commentato sull’andamento della squadra in questa annata: “Non siamo contenti dell’attuale stagione del Milan. Volevamo arrivare in Champions League. Mercato estivo? Lo fa la società e ci stiamo già lavorando da diverso tempo. Gli attori possono cambiare, ma sicuramente non siamo fermi…”.