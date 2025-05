Rottura totale con il tecnico e addio choc: “È finita”

La rottura è ormai insanabile, ha annunciato l’addio definitivo alla Nazionale italiana. Le dichiarazioni di una delle stelle dell’Italia

“Sinceramente, per me la Nazionale è finita l’anno scorso. Sono stati anni molto difficili, dove ho mandato giù tanti bocconi amari. Credo che in alcuni casi sia mancato il fattore umano”. Con queste parole, nette e definitive, la stella dell’Italia ha annunciato l’addio alla Nazionale. La rottura con il Commissario Tecnico è ormai totale, non c’è più spazio per una riappacificazione.

Come già anticipato subito dopo la finale di Champions League 2024/25, stravinta con la sua Conegliano, Cristina Chirichella nelle ultime ore ha ribadito la sua volontà di chiudere definitivamente con la Nazionale di Velasco. La rottura si è consumata la scorsa estate, quando il CT l’ha esclusa dalla spedizione Olimpica di Parigi conclusa poi con l’oro.

L’annuncio è arrivato nell’intervista rilasciata a ‘iVolleyMagazine’: “Sinceramente, per me la Nazionale è finita l’anno scorso, quando non sono stata convocata. Per ora il mio percorso in Nazionale è da definirsi chiuso e va bene così. Non ho rimpianti, non ho rimorsi. A 31 anni, per me non esiste solo la pallavolo”.

Pallavolo, Cristina Chirichella conferma l’addio alla Nazionale italiana: l’annuncio

“C’è altro, ho un sogno, non so se si realizzerà. Ora voglio solo riposarmi, godermi le vacanze. Sto bene fisicamente, ma voglio lavorare su di me, soprattutto dal punto di vista psicofisico. Gli ultimi anni non sono stati belli, anche se questa stagione mi ha aiutato molto”, ha concluso la centrale di Conegliano capace di vincere tutti i trofei a disposizione questa stagione.

Lo stesso Velasco, negli scorsi giorni, aveva confermato: “Chirichella, Pietrini, Bonifacio e Lubian hanno rifiutato la convocazione. La maglia azzurra non è un club, è speciale. Capisco le loro motivazioni, le accetto e le rispetto. Nessuno pensi di poter decidere ogni anno se venire o no in Nazionale. – ha tuonato – Per me la porta è quasi chiusa. Un no è sempre un no“.

“Un discorso è dire: ho un problema e appena lo risolvo sono lì. Un conto è dire: mi prendo un’estate. – ha spiegato il Commissario Tecnico Azzurro – Se parliamo di Diego Maradona le eccezioni sono cinque, se parliamo di me le eccezioni sono zero. Ci possono essere dei no diversi ma sono sempre no”. Tra Chirichella e la Nazionale di Velasco è ormai finita.