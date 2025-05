Schumacher, un vero mistero: “Non so cosa succede”

Le ultime dichiarazioni hanno preoccupato molto gli appassionati di Formula 1: mistero Schumacher, cosa sta succedendo.

I fan di Michael Schumacher continuano a coltivare la speranza di poter un giorno rivedere il Kaiser nel paddock di un Gran Premio di Formula 1. Il leggendario pilota tedesco non compare più in pubblico dal 29 dicembre 2013, ovvero dal giorno del terribile incidente sugli sci a Meribel (Francia) che stravolse completamente la sua vita.

Molti appassionati di F1 sognano di poter ascoltare di nuovo le parole di Schumacher sui protagonisti del Mondiale e più in generale sulle innovazioni che anno dopo anno stanno riguardando il Circus. Uno scenario che però, al momento, sembra davvero utopistico: le condizioni di salute di Michael Schumacher sono avvolte nel mistero ma le poche indiscrezioni trapelate in questi anni suggeriscono che molto difficilmente l’ex pilota della Ferrari potrà tornare a una vita normale.

Tra i pochissimi che possono visitare regolarmente Michael Schumacher c’è ovviamente anche suo fratello Ralf, anche lui in passato pilota di F1 con Jordan, Williams e Toyota. Ralf Schumacher, che compirà 50 anni il prossimo 30 giugno, segue molto la Formula 1 e dice spesso la sua sull’andamento del campionato del mondo.

Mistero Schumacher, fan preoccupati: cosa succede

Proprio in una recente intervista rilasciata a Sky Sport Deutschland il fratello del Kaiser ha puntato il dito contro un grande favorito per la vittoria finale. Ralf Schumacher se l’è infatti presa con Lando Norris per l’approccio avuto negli ultimi GP e in particolare in quello dello scorso weekend a Miami.

Secondo l’ex pilota di F1, infatti, Norris sembra aver un po’ perso quella determinazione che era stata la sua arma migliore la scorsa stagione. “Non so cosa c’è che non va in Norris – ha detto Ralf Schumacher – Era sempre molto determinato nel karting e nelle serie precedenti, ma ha perso un po’ di questo. Forse perché è troppo cauto e troppo preoccupato di perdere punti e terreno”.

A differenza di Oscar Piastri, che appare sempre molto tranquillo e pronto a colpire nel momento giusto, Norris palesa anche un certo nervosismo che di certo non lo aiuta. “Deve lavorare urgentemente su questo“, le parole di Ralf Schumacher, che fa notare anche come proprio questo atteggiamento troppo aggressivo da parte di Norris porti gli altri piloti ad alzare le barricate per cercare di non farlo passare. “Mentre Piastri – conclude il fratello di Schumi – è addirittura riuscito a forzare Max Verstappen a un piccolo errore e a passare all’interno”.