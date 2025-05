Sinner tradito, spunta fuori la verità: “Conosco i nomi”

Jannik Sinner ha confessato di essersi sentito ‘tradito’ da alcuni tennisti durante i tre mesi di stop: ecco quali sono i nomi

Il conto alla rovescia si sta avvicinando allo zero: ancora ventiquattro ore e poi Jannik Sinner farà il suo ritorno ufficiale in campo affrontando al Foro Italico l’argentino Navone nel secondo turno degli Internazionali.

Un match atteso tre mesi, magari immaginato più volte dal numero 1 al mondo, impaziente di ritornare in campo, ma anche consapevole che non sarà semplice. Tre mesi di inattività non si cancellano così da un giorno all’altro, così come non si cancella la sofferenza che ha dovuto subire il campione italiano durante questi mesi.

Una sofferenza aggravata magari anche dal fatto che qualche collega di cui si credeva amico lo ha, invece, ‘tradito’. Lo ha spiegato in conferenza stampa Sinner: “Il tennis è uno sport individuale. Ho incontrato Draper e Sonego, siamo stati molto bene. All’inizio ho ricevuto messaggi sorprendenti da parte di colleghi che non mi sarei aspettato di ricevere – ha raccontato l’altoatesino – , mentre nulla da chi invece mi aspettavo di ricevere qualcosa“.

Sinner, Ambesi: “Ho qualche idea su chi non si è fatto sentire”

Ma chi sono questi tennisti dai quali Sinner si aspettava una vicinanza che invece non è arrivata? Evita di fare i nomi Jannik, anche se il toto-nome è inevitabilmente partito.

Ne parla anche Massimiliano Ambesi, giornalista di Eurosport, che nel corso di TennisMania su Oasport, spiega: “Quella sui giocatori che gli sono stati vicino è la dichiarazione che ha colpito di più. Ha citato Sonego e Draper, ma ha aggiunto che si sarebbe aspettato messaggi da qualcuno e che ne sono arrivati invece altri a sorpresa. Credo che Rune sia tra quei tennisti da cui Sinner non si aspettava di ricevere messaggi“.

E gli altri? Ambesi aggiunge: “Ho qualche idea su chi non si è fatto sentire“. Nomi? Niente neanche in quest’occasione, con la possibilità per gli appassionati di tennis di sbizzarrirsi come meglio credono con supposizioni e ipotesi. Tante chiacchiere, mentre ora è il momento di passare ai fatti. Ancora ventiquattro ore, non di più, e finalmente tornerà a parlare soltanto il campo. C’è il ritorno di Sinner: Roma è pronta ad abbracciare il proprio campione e magari trascinarlo più avanti possibile del torneo, anche per prendersi la prima vera rivincita su chi lo ha lasciato da solo nelle difficoltà.