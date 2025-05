“So tutto”: Federica Pellegrini-Sinner, nuovo polverone

Nuova puntata nello scontro tra Federica Pellegrini e Jannik Sinner: altro affondo della Divina, fan gelati.

Jannik Sinner è pronto a fare il suo rientro in campo. Il numero 1 al mondo può finalmente riprendersi la scena dopo la squalifica di tre mesi per il caso Clostebol: il campione italiano debutterà oggi agli Internazionali BNL d’Italia 2025, approdando direttamente al secondo turno del Masters 1000 romano. L’incubo è quindi finalmente terminato: Jannik può mettersi alle spalle il caso doping – che lo ha tormentato per oltre un anno – e tornare a occuparsi solo di tennis giocato.

Tuttavia la sua vicenda continua a suscitare scontri e polemiche. In tanti si sono schierati dalla sua parte, ribadendo che la quantità infinitesimale di Clostebol trovata nel corpo dell’atleta è derivata solo da una disattenzione del suo fisioterapista e pertanto non avrebbe dovuto comportare nemmeno un giorno di squalifica.

D’altronde la stessa WADA (Agenzia Mondiale Antidoping), che ha contestato la negligenza a Sinner e al suo staff, ha precisato che quello del tennista italiano non è considerabile come un caso di doping. Eppure in questi mesi non sono mancati gli attacchi al numero 1 del ranking ATP, anche da parte di sportivi. Hanno fatto un certo scalpore, ad esempio, le dichiarazioni di Federica Pellegrini. L’ex nuotatrice, campionessa olimpica e membro del CIO, ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Repubblica circa un mese fa affermando che il trattamento riservato a Sinner è stato diverso dal 99% dei casi.

Sinner, Pellegrini non cambia idea: “Trattato diversamente”

“Non è che se il mio fisioterapista si beve una birra e investe qualcuno la colpa è mia – le parole della Divina – ma diventa mia responsabilità se usa una crema su di me e io risulto positiva“. Frasi che hanno inevitabilmente scatenato un polverone mediatico: tuttavia, nonostante le tante polemiche, Federica Pellegrini non ha mai cambiato opinione e ha mantenuto lo stesso pensiero espresso in quell’intervista.

L’ex nuotatrice ha passato due giorni a Livigno con la ‘Iena’ Nicolò De Devitiis e tra i tanti argomenti affrontati c’è stato anche quello riguardante le sue dichiarazioni su Sinner. “Ho dato l’intervista a Repubblica a inizio marzo ed è uscita un mese e mezzo dopo. Fatalità, l’intervista è uscita una settimana prima che lui tornasse ad allenarsi“, le parole della Divina, che poi ha detto di essere ben consapevole del fatto che il campione altoatesino non si sia mai dopato intenzionalmente.

Federica Pellegrini ribadisce però che il caso di Sinner “è stato gestito diversamente rispetto ad altri casi“. Quando le viene chiesto il motivo di questo polverone la sua risposta è netta: “Perché Sinner è molto amato“.