Ufficiale: Xabi Alonso lascia il Bayer Leverkusen

Dopo due anni e mezzo alla guida del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso lascerà il club tedesco alla fine dela stagione ancora in corso. Due anni e mezzo costellati di grandissime soddisfazioni per lo spagnolo e il club delle “Aspirine”. Due stagioni e mezzo in cui il Bayer Leverkusen è riuscito in tante grandi imprese a livello nazionale, ma anche internazionale pur non portando a a casa nessun titolo a livello europeo. Il tecnico basco lascia un’eredità importante al Bayer che ha cambiato la sua dimensione in Bundesliga, diventando la prima vera antagonista del Bayern Monaco.

Xabi Alonso e il Bayer Leverkusen: una storia da leggenda

In queste due stagioni e mezzo alla guida del Bayer Leverkusen prima di tutto va ricordato il titolo di Campione di Germania conquistato in maniera clamorosa nella passata stagione. Le “Aspirine” non avevano mai conquistato il titolo nelle lo storia. Ci erano andati vicini nella stagione del 2001/02, quando arrivarono secondi in campionato. Nella stessa stagione persero la finale di Coppa di Germani e quella di Champions League. Da quella stagione, che passò alla storia come la stagione le Bayer “Neverkusen”, cominciò un periodo di alti e bassi per il club. Ma con l’annata 2023/24 di Xabi la storia è cambiata.

Il Bayer Leverkusen 2023/24, allenato da Xabi Alonso, ha vinto la Bundesliga da imbattuto (guadagnandosi il nomignolo di “Bayer Neverlosen”) e ha vinto anche Coppa di Germania. L’unico ko della passata stagione è arrivato invece contro l’Atalanta in finale di Europa League, con il netto 3-0 firmato da Ademola Lookman. In avvio di questa stagione, invece, Alonso e il Bayer hanno completato il mini-triplete tedesco con il successo in Supercoppa di Germania.

Ora il Real Madrid?

Ora per lui potrebbe essere arrivato il momento di approdare sulla panchina del Real Madrid. Con Carlo Ancelotti sul punto di salutare la “Casa Blanca”, Xabi Alonso potrebbe tornare al Bernabeu in veste di tecnico dopo i cinque anni già trascorsi da calciatore. Anni nei quali, sotto la guida di Carletto mise anche la sua firma sulla “Decima” Coppa dei Campioni del Real.