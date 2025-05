Atalanta, il destino è nelle proprie mani per la Champions: ma la Dea ha delle gare insidiose

Ultime tre giornate di campionato con l’Atalanta che è sempre in pole position per assicurarsi un posto nella prossima edizione della Champions League.

Gare insidiose per Gasp

Il destino è nelle mani dell’Atalanta, terza in classifica, e che quindi dovrà contare soltanto sulle proprie forze e sulle proprie gare per assicurarsi la prestazione. Non sarà un calendario facile.

Dopo la sfida contro il Monza si totnerà a Bergamo per sfidare una Roma anch’essa in piena corsa europea. Ultime due sfide in discesa, ma da non sottovalutare: prima a Genova contro il Grifone, poi in casa contro un Parma che potrebbe o meno giocarsi le ultime carte per la salvezza.

Il calendario della formazione orobica

Atalanta

36esima giornata: Atalanta-Roma

37esima giornata: Genoa-Atalanta

38esima giornata: Atalanta-Parma

Gasperini dopo la sfida al Monza

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della vittoria dei suoi, per 4-0, a Monza contro i brianzoli di Alessandro Nesta: “De Ketelaere è partito fortissimo, ha fatto molto bene. Lookman nel secondo tempo, nel primo non ero molto contento. Carnesecchi qualche volta nel primo tempo e anche nel finale è stato determinante. Non possiamo perdere la concentrazione: siamo molto vicini all’obiettivo e dobbiamo avere l’entusiasmo di volare per raggiungere nuovamente un traguardo importante. Sciuparlo per dei cali di tensione sarebbe un peccato”.