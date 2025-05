Como sei bellissimo! 3-1 al Cagliari e sesta vittoria consecutiva

Sesta vittoria consecutiva per il Como che supera in casa il Cagliari. 3-1 il finale in rimonta per i lariani che volano a 48 punti in classifica. Il Cagliari di Nicola rinvia ancora il discorso salvezza matematica mettendo in fila la seconda sconfitta consecutiva.

Giornata di sole al Sinigalglia di Como, dove i lariani hanno ospitato i rossoblù sardi. Avvio di gara equilibrato, con la squadra di Fabregas che prende il controllo del gioco, mentre i rossoblù di Nicola agiscono in ripartenza . Le prime occasioni sono state di marca sarda, con Viola protagonista di un paio di tentativi in attacco, senza successo. Al 22′ il Cagliari è passato in vantaggio grazie a una ripartenza ben orchestrata. Un errore del portiere Reina ha permesso ad Adopo di firmare il gol del, ma quello rossoblù è stato un fuoco di paglia.

Il Como, infatti, reagisce con determinazione, guadagnando terreno e intensificando la pressione, specialmente su calcio d’angolo. Il pareggio di Caqueret, autore di un bel pallonetto su Caprile, inizialmentee annullato per fuorigioco, viene convalidato dal VAR, riportando il risultato in parità. Nel finale di primo tempo, il tiro a effetto di Strefezza ha portato in vantaggio i lariani. Nella ripresa il Cagliari riparte più deciso, ma le occasioni, come quella sprecata da Piccoli al 57′, hanno di fatto chiuso i conti.

Col passare dei minuti, il Cagliari ha provato a cambiare l’inerzia del match, ma non è riuscito a trovare la via del pareggio. E nel finale Cutrone ha messo a segno il terzo gol per il Como, chiudendo definitivamente la sfida al minuto 78, su geniale suggerimento di Nico Paz con l’esterno.