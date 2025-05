Hamilton, l’ultima speranza della Ferrari: “È l’unico”

L’inizio da incubo della Ferrari coinvolge anche Lewis Hamilton: ormai c’è soltanto una ultima speranza

L’ultima speranza, l’ultima spiaggia. La Ferrari si aggrappa a quel che può dopo un inizio di stagione che definire disastroso è poco.

Sognavano di lottare con le McLaren a Maranello, si sono ritrovati a faticare dietro le Williams: non è andato certo secondo i piani l’inizio di stagione della SF-25 e a farne le spese sono stati Leclerc ed Hamilton costretti a provare ad addomesticare una monoposto che fa le bizze. Il monegasco in qualche modo sta riuscendo ad estrapolare il massimo da una vettura che, comunque, è lontana dal vertice, mentre l’inglese sta faticando molto di più.

Si spiega anche così il nervosismo crescente del sette volte campione del mondo, palesato a Miami in team radio infuocati con il suo ingegnere di pista Adami. Battute al vetriolo quelle di Hamilton che hanno fatto il giro del mondo e alimentato ulteriori polemiche di cui in casa Ferrari non sentivano certo il bisogno. Eppure, proprio Hamilton è l’ultima speranza della rossa: ne è convinto Sebastian Vettel, uno che conosce bene e dal di dentro il mondo Ferrari.

Hamilton, Vettel sicuro: “È l’unico che può farcela”

Se finora la pista ha detto che Leclerc è stato l’unico a riuscire a domare in qualche modo la SF-25, l’ex ferrarista ribalta la situazione e individua in Hamilton l’unica speranza della rossa.

“Non ha avuto un inizio da sogno – le parole dell’ex pilota tedesco a Rtl – , ma credo che abbia avuto un approccio molto realistico. Anche se al momento le cose non vanno bene, si vede che sa come gestire la situazione“. Da qui nasce la fiducia di Vettel nei confronti di Hamilton: “La Ferrari ad oggi non è forte come lui vorrebbe. Lewis ha avuto molti alti e bassi, ma se c’è qualcuno che può farcela è lui“.

Una previsione, ma anche una speranza, perché Vettel fa il tifo proprio per il suo ex rivale: “Tengo le dita incrociate per lui: con Hamilton ho corso tutto il tempo in Formula 1 ed è per questo che siamo molto legati”. Un legame che il tedesco ha voluto dimostrare con parole di fiducia e speranza sul futuro in rossa del sette volte campione del mondo. Un futuro finora avvolto dalle nubi e dall’incertezza: per Vettel però proprio Hamilton è l’uomo giusto per tirare la Ferrari fuori dai guai.