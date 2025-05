Lazio-Juventus: le formazioni ufficiali. Solo conferme per Baroni e Tudor

La corsa per un posto in Champions League si gioca anche in questa giornata, con Lazio e Juventus a quota 63 punti, insieme alla Roma di Ranieri.

Chi uscirà vincitore da questo incontro potrà dare una spinta decisiva verso il quarto posto, in attesa del big match tra Atalanta e Roma.

La Lazio arriva da un periodo positivo, rimanendo imbattuta nelle ultime sei partite di campionato, con 3 vittorie e 3 pareggi. La Juventus, dal canto suo, ha trovato slancio sotto la guida di Tudor, raccogliendo 11 punti in 6 partite.

Formazioni ufficiali Lazio-Juventus

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dele Bashiru, Zaccagni, Castellanos. All. Baroni.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Renato Veiga, Savona; Alberto Costa, Thuram, Locatelli, Weah; McKennie, Nico Gonzalez, Kolo Muani. All. Tudor.