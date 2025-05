Roma, Ranieri: “Ridato speranza al popolo giallorosso. Futuro in dirigenza? Avrò voce in capitolo”

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, presso la sala conferenze del Centro Sportivo “Fulvio Bernardini” di Trigoria, ha presentato il match tra Atalanta e giallorossi.

Incontro con i Friedkin? “Che è stato un buonissimo incontro, ha fatto i complimenti a tutti. Vuole fare bene, sa che negli ultimi anni è stato sbagliato qualcosa. Questo è quanto posso dire, parliamo dell’Atalanta”.

Progetto? “Dobbiamo migliorare anno dopo anno, quest’anno è stato particolare: c’è stata una grande reazione della squadra, una grande mano dei tifosi. Ora, ci giochiamo qualcosa di importante, impensabile all’inizio. Sarà dura, lo sappiamo, ma dobbiamo dare il massimo. L’Atalanta è un rullo compressore, una bellissima squadra. Sono stati l’orgoglio del calcio italiano nella passata stagione. Obiettivo reale? Il successo è aver ridato speranza al popolo giallorosso. Nessuno ci deve rimanere male in caso di mancata Champions, devono sapere che ci proveremo”.

Futuro in dirigenza? “Sì, ho parlato di questo. Il presidente è contento di quanto fatto e mi ha ripetuto quanto mi disse inizialmente: avrò voce in capitolo. Per me è importante”.

L’allenatore? “Dal giorno in cui sono arrivato, il lavoro è iniziato per riportare la Roma ai piani alti. Ci saranno due mercati in cui soffriremo. Ci sono due allenatori che si sono tirati fuori in caso di mancata Champions League? Non mi sembra. Questo è il massimo che posso dire. Ufficialità del tecnico? Quando lo vorrà il presidente. Ci parliamo ogni settimane, non gli ho chiesto quando sarà. Per me non è importante”.

L’Atalanta? “Sono sincero, la cosa che più mi è piaciuta è ciò che Percassi diceva all’inizio in cui i primi anni di Gasperini l’obiettivo rimaneva la salvezza. Questa era la forza: stavano già lavorando per il futuro. Dateci credito e piano piano faremo un’ottima Roma. Prima o poi Friedkin dirà i programmi: portare la Roma in Champions League. Speriamo che chi ha scelto sia all’altezza, io e Ghisolfi ci prenderemo le colpe senza tirarci indietro. Il nostro è un compito difficile, ma per me è bellissimo. Dateci credibilità, poi chi lavora sbaglia, ma il nostro obiettivo è chiaro”.

Infortunio Pellegrini? “Mi dispiace tantissimo, un giocatore della sua classe mi mancherà. Era un freccia importante per il mio arco, gli auguro una pronta guarigione”.