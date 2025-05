Ritiro Djokovic, l’annuncio definitivo: tennis senza parole

Le voci sul ritiro di Djokovic circolano insistentemente dopo le due brutte sconfitte a Monte Carlo e Madrid: ora arriva l’annuncio.

Le ultime battute d’arresto di Novak Djokovic hanno fatto riemergere la possibilità che il campione serbo possa decidere di ritirarsi al termine di questa stagione o comunque non oltre la prossima. Dopo la finale raggiunta al Masters 1000 di Miami – e poi persa contro Mensik – più di qualcuno sperava che Nole fosse riuscito a ritrovare un buono stato di forma, specialmente in vista del Roland Garros e di Wimbledon.

Invece nei due tornei successivi, vale a dire i due Masters 1000 di Monte Carlo e Madrid, Djokovic ha dovuto fare i conti con due cocenti eliminazioni. Nel Principato ci ha pensato il cileno Tabilo a estrometterlo dal torneo già al primo turno; nella capitale spagnola il giustiziere è stato invece Matteo Arnaldi, che ha sconfitto Nole in due set sempre al primo turno.

Nella conferenza stampa dopo il ko contro il tennista italiano Djokovic è stato fin troppo chiaro, mostrando una certa consapevolezza di quello che è oggi il suo livello di gioco. Il vincitore di 24 tornei del Grande Slam ha infatti affermato che quella che sta vivendo è una nuova realtà a cui dovrà necessariamente cercare di abituarsi. Il suo corpo non dà più i segnali di un tempo e recuperare le energie tra un match e l’altro non è così semplice come una volta.

Djokovic, decisione presa: giocherà fino a quella data

In un’intervista rilasciata alla rivista americana Business Traveler il fenomeno serbo ha però fatto capire di non avere alcuna intenzione di pensare già al ritiro. Nole vuole infatti conquistare il centesimo titolo della sua carriera e possibilmente anche il 25esimo Slam.

“Oggi per me è difficile raggiungere i risultati che ottenevo quando ero al massimo – ha detto Djokovic a Business Traveler – Non significa che non potrò mai più farlo. Ma quella grandezza cambia forma, e questo perché sei una persona diversa ogni anno, ogni mese e settimana“. Ma fino a quando giocherà Djokovic? Thierry Guibert, dirigente del marchio Lacoste, ha provato a dire una data al quotidiano L’Equipe.

“Novak vuole andare avanti almeno fino alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 – ha detto Guibert – Stiamo discutendo i dettagli del rinnovo e non ho dubbi che troveremo un terreno comune nelle prossime settimane“. I fan di Nole possono stare tranquilli: Djokovic sarà in campo almeno altri tre anni.