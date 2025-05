Schumacher, lo hanno visto: novità clamorosa

Schumacher, un cognome che fa sempre rumore, anche a distanza di molti anni dall’ultimo mondiale conquistato in Ferrari da Michael.

Schumacher è un cognome di un certo peso per quanto riguarda il motorsport. Non solo per Michael, sette volte campione del mondo di F1 di cui cinque in Ferrari, ma anche per il fratello Ralf e il figlio Mick.

Il primo dei due ha conquistato alcune vittorie in F1, il secondo invece ha avuto una breve esperienza nella massima serie automobilistica, racimolando solo qualche punto nel mondiale. Per quanto riguarda Michael, da anni sta lottando per tornare a una parvenza di normalità, dopo essere stato protagonista di un terribile incidente a Meribel oltre 10 anni fa.

Nonostante questo, il ricordo e l’affetto verso la leggenda dell’automobilismo sono nel 2025 pressoché intatti, non solo in Italia ma anche nel resto del mondo: comunque, tornando a parlare degli Schumacher, c’è una grande novità in famiglia.

Schumacher, c’è una grande novità: i dettagli

Lo Schumacher di cui vi parliamo all’interno di questo articolo non è Michael o Ralf, bensì Mick. Ex pilota Haas in Formula Uno, team che nel 2025 vede alla guida Esteban Ocon e Oliver Bearman, il tedesco campione del mondo di Formula 2 sono anni che aspira al ritorno nella classe regina del motorsport, senza però ottenere successo. Pur contribuendo allo sviluppo delle monoposto guidate in Mercedes da Lewis Hamilton e George Russell, non ha più corso una gara nella massima serie. Comunque, dopo un anno di rodaggio nel WEC, sta ottenendo buoni risultati in Endurance alla guida dell’Alpine.

Nella classe Hypercar, a Imola, ha conquistato una splendida 3° posizione a Imola. E così, grazie a certi risultati, sta tornando al centro dell’attenzione anche nel circus nel quale è grande assente da fine 2022. In particolar modo, un nuovo team che entrerà nel 2026 nel circus sarebbe interessato a Schumacher: parliamo di Cadillac. Il team statunitense vorrebbe comporre una coppia forte e popolare. E infatti, un altro indiziato speciale è Sergio Perez, ex pilota Red Bull. Mick, figlio di una delle più grandi icone di sempre, ha un cognome noto a livello internazionale.

In alternativa, Cadillac potrebbe puntare su professionisti provenienti dall’IndyCar. A Miami c’era Mick Schumacher, e secondo il quotidiano tedesco Bild il tedesco si sarebbe visto con il management del futuro team americano. Un motivo in più per pensare che il suo riavvicinamento alla Formula 1 non sia soltanto un rumor passeggero, ma qualcosa di decisamente più rilevante per il prosieguo della sua carriera agonistica.