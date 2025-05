Terribile tragedia, sport italiano sconvolto: è uno choc

Una terribile tragedia ha lasciato l’intera comunità senza parole. Se n’è andato all’improvviso all’età di 27 anni: l’annuncio sull’atleta che scuote tutti

Un’altra tragedia che lascia senza parole. L’atleta 27enne è morto dopo essersi lanciato dal balcone della sua abitazione. Un gesto estremo che ha sconvolto l’intera comunità e lasciato tutto il mondo dello sport sgomento.

La comunità del podismo siciliano è sconvolta per la scomparsa di Alessio Azzarello, podista ben conosciuto ed apprezzato nel panorama delle corse su strada. Nonostante l’arrivo immediato dei sanitari del 118, per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono poi arrivati anche Carabinieri e scientifica, intervenuti per effettuare i rilievi e chiarire i contorni di quello che appare senza dubbi un suicidio. A riportare l’intera ricostruzione è ‘siciliarunning.it’.

Stando alle indiscrezioni dei media locali, pare che il giovane soffrisse di depressione. Alessio era conosciuto come un atleta serio e determinato e recentemente aveva trionfato al Vivicittà di Palermo. Inoltre, a pochi giorni dalla sua improvvisa scomparsa, domenica scorsa aveva anche conquistato un prestigioso secondo posto assoluto alla Maratonina di Terrasini.

“Chi lo conosceva lo ricorda come un ragazzo gentile, riservato e sempre corretto. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo in chi ha corso con lui, gli attuali compagni di squadra dell’Universitas Palermo, negli amici, nella famiglia, e in tutti coloro che amano questo sport”, scrive ‘Sicilia Running’ sull’ex atleta appena scomparso. Azzarello era un volto noto nelle competizioni su strada in tutta la regione.

Podismo sotto choc: è morto a 27 anni l’atleta Alessio Azzarello

L’evento ha sconvolto anche il presidente dell’Universitas Palermo, Ino Gagliardi, che ha salutato così Azzarello: “Siamo senza parole, addolorati e sconvolti dalla notizia della scomparsa di Alessio. Un atleta e una persona incredibile. Lascia un vuoto nel nostro cuore che non potrà essere colmato. Riposa in pace, Alessio.” Tutta l’ASD Universitas PA si stringe alla famiglia”.

“Ciao Alessio, è cosi che vogliamo salutarti, agile, scattante e potente con tutti i tuoi pregi e le tue fragilità”. Questo invece è stato un altro omaggio dell’Università dedicato all’ex podista. L’intera comunità piange la sua scomparsa ed ha già detto addio ad Azzarello nei funerali che si sono tenuti nelle score ore nella parrocchia Maria SS. di Pompei, nel quartiere Bonagia, dove Alessio viveva. Dopo l’accaduto non c’è stato più nulla da fare.