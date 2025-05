Clásico folle, il Barcellona stende il Real 4-3 in rimonta e ammazza la Liga

Il Barcellona risorge dopo la grande delusione europea con una prestazione di forza e carattere che lascia il Real Madrid al tappeto. Nella cornice di Montjuic, gli uomini di Hansi Flick hanno inflitto una sconfitta per 4-3 ai rivali di sempre nel Clasico, portando a sette punti il distacco in vetta alla Liga e mettendo una seria ipoteca sul titolo di campione di Spagna.

La partita si era aperta con un fulmine firmato Real Madrid. Un avvio veemente dei blancos ha visto Kylian Mbappé ergersi protagonista con una doppietta micidiale. Prima, l’attaccante francese ha trasformato con freddezza un calcio di rigore, poi ha capitalizzato al meglio un assist al bacio di Vinicius Junior, gelando il pubblico di casa e portando il risultato sullo 0-2.

Folle Barcellona-Real, finisce 4-3 il Clásico

Ma questo Barcellona ha dimostrato di avere nervi saldi e una ferrea volontà di riscatto. La reazione blaugrana non si è fatta attendere. A suonare la carica è stato Eric Garcia, abile a sfruttare una mischia in area per riaprire il match. L’entusiasmo catalano è esploso pochi minuti dopo grazie a un gioiello di Lamine Yamal. Il giovane talento ha lasciato partire un sinistro fulmineo che si è insaccato alle spalle di Courtois, ristabilendo la parità e infiammando i tifosi ospiti.

Il Barcellona, galvanizzato dal pareggio, ha continuato a spingere sull’acceleratore. È stato Raphinha a firmare il sorpasso e a infliggere un doppio colpo durissimo alle ambizioni del Real Madrid. Con due reti di pregevole fattura, l’esterno brasiliano ha fissato il punteggio sul 4-2 al termine di un primo tempo semplicemente spettacolare, ricco di emozioni e colpi di scena.

Nella ripresa, il Real Madrid ha provato a scuotersi, affidandosi ancora una volta al tandem Vinicius-Mbappé. Proprio da un’altra combinazione tra i due è nato il gol del 4-3, ancora una volta siglato dal fuoriclasse francese.

Nel finale, c’è stato spazio anche per un gol di Fermin Lopez, che avrebbe potuto sancire una clamorosa “manita” blaugrana, ma la rete è stata annullata dall’intervento del VAR per un precedente fallo.

Con questo successo, la squadra di Flick lancia un segnale fortissimo al campionato, portandosi a +7 sul Real Madrid a poche giornate dalla conclusione. Il titolo di campione di Spagna ora è sempre più vicino per Yamal e compagni.