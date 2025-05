Il Clasico che decide la Liga: una domenica mozzafiato in Spagna

Il Clasico che decide la Liga spagnola è in programma questo pomeriggio alle 16:15 ore italiane. I blaugrana vogliono accantonare la delusione per la sconfitta in Champions League contro l’Inter, e per farlo oggi proveranno a imporsi contro il Real Madrid. Sarà una sfida stellare tra i due tridenti: da un lato Yamal, Lewandowski e Raphinha, dall’altro Rodrygo, Mbappé e Vinicius.

Le probabili formazioni:

BARCELLONA (4-3-3): Szczesny; Garcia, Cubarsì, Martinez, Martin; Pedri, De Jong, Olmo; Yamal, Lewandowski, Raphinha. All. Flick

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Valverde, Tchouameni, Asencio, Fran Garcia; Ceballos, Modric, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius. All. Ancelotti.