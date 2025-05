Il Genoa ferma il Napoli al Maradona: 2-2, Inter a -1

Allo Stadio Diego Armando Maradona, il Napoli ha pareggiato 2-2 contro il Genoa, vedendo così ridursi a un solo punto il vantaggio sull’Inter in classifica a sole due giornate dalla fine del campionato.

La squadra di Conte è passata in vantaggio al 15′ grazie a Lukaku, abile a finalizzare un assist di McTominay. Il Genoa ha pareggiato al 32′ a causa di uno sfortunato autogol di Meret, che ha deviato in rete un colpo di testa di Ahanor finito sul palo.

Gli azzurri sono tornati in vantaggio al 64′: ancora McTominay ha servito Raspadori in area, che ha battuto Siegrist.

All’84’, però, è arrivata la doccia fredda per il Napoli: dal cross di Martin, Vasquez ha superato di testa Olivera e ha siglato il definitivo 2-2.

Il calendario ora per il Napoli prevede una trasferta a Parma, con i gialloblù che non sono ancora salvi, poi all’ultima giornata ecco il Cagliari in casa. L’Inter per contro affronterà Lazio in casa e Como in trasferta. Chi sbaglia, è perduto.