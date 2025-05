Infortunio Berrettini, novità importante: Roma con il fiato sospeso

Dopo la vittoria al secondo turno contro Fernley, per Berrettini arrivano novità importante sul problema fisico avuto a Madrid

Voleva esserci a tutti i costi. Matteo Berrettini non si sarebbe perso il torneo di Roma per nulla al mondo. Il fisico però a volte gioca brutti scherzi ed, infatti, a Madrid il tennista italiano ha accusato un problema all’addome che lo ha costretto a ritirarsi contro Draper e ha messo in dubbio la sua presenza al Foro Italico.

Berrettini però ce l’ha fatta a superare i problemi fisici ed ha debuttato davanti al pubblico di casa con una vittoria: 6-4, 7-6 il parziale contro Fearnley, con il romano che nel secondo set ha recuperato un break, annullato due set-point e poi schiantato l’avversario al tie-break non lasciandogli neanche un punto.

Una vittoria di forza che spazza via le perplessità sulle sue condizioni di salute. Dopo l’infortunio patito a Madrid, infatti, c’era grande curiosità nel capire quale fosse il reale stato di forma del numero 30 al mondo e la risposta è stata importante. “Mi siete mancati” la scritta di Berrettini sulla telecamera dopo l’esordio al Foro Italico, con il tennista che ha anche spiegato di aver fatto di tutto per esserci.

Berrettini, infortunio alle spalle: “Farà benissimo”

“Roma è il torneo che mi ha fatto iniziare a sognare e volevo esserci a tutti i modi” ha affermato nel post gara, ricordando anche il problema avuto in Spagna: “A Madrid l’addome ha iniziato a tirare e non ho voluto forzare. Ora voglio divertirmi e godermi questa atmosfera“.

Lo ha fatto all’esordio ed ora è chiamato all’impresa contro Ruud, il numero sei al mondo: lunedì la sfida al norvegese, ma c’è grande fiducia sulle condizioni e le capacità di Berrettini di andare avanti. Lo dice anche Renzo Furlan, ex coach di Jasmine Paolini, che in un’intervista a ‘Sky’ dice la sua sul tennista romano: “L’ho visto al 100% e sono fiducioso che farà molto bene a Roma“.

Secondo Furlan Berrettini “è carico a pallettoni e questa cornice lo caricherà ancora di più“. Con un punto interrogativo, l’unico: “Il problema potrebbe essere la mancanza di equilibrio tra aspettativa e prestazione: lui però sta tornando quello di anni fa“. La controprova la si avrà già lunedì contro Rune: un match che farà capire quanto lontano potrà andare davvero Berrettini. L’infortunio intanto è definitivamente alle spalle.