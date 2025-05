Napoli, Conte amaro: “2 tiri, 2 gol: capita. Ci siamo giocati il bonus”

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sfida pareggiata dagli azzurri contro il Genoa: “Hanno fatto due tiri in porta e hanno segnato due reti”, le sue parole.

L’allenatore ha poi analizzato: “Ci dispiace, perché dovevamo vincere, capitano anche queste partite. Rimane amarezza soprattutto perché siamo nel finale, dà fastidio. Il calcio è questo. Billing era entrato per non subire sulle palte e abbiamo subito gol di testa. Ho poco da rimproverare per la partita e l’impegno. Undici tiri nello specchio e fai la partita ma la pareggi, bisogna migliorare in queste situazioni”.

L’Inter ora è a un punto, significa che non si può più sbagliare come sottolinea anche Conte: “Inevitabile che ora c’è amarezza. Non meritavamo di pareggiare e perdere punti così. Bisogna sapere che ci siamo giocati il bonus. Dei sette punti che ci servivano ne abbiamo presi uno e ora dobbiamo vincere le prossime due se vogliamo ambire a vincere lo scudetto. Anche oggi abbiamo perso un altro pezzo, Lobotka. Non ci siamo mai aggrappati alla sfortuna ma cercheremo sempre di trovare la soluzione migliore”.