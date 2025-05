Napoli, Manna evita il tema-De Bruyne: “Parlarne è assurdo, ma siamo attenti a tutto”

A pochi istanti dal cruciale match contro il Genoa, il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha eluso le domande riguardanti un possibile approccio degli azzurri per il fuoriclasse del Manchester City, Kevin De Bruyne. Intervenuto ai microfoni di DAZN, Manna ha preferito non sbilanciarsi sulle voci di mercato che vedono il centrocampista belga in scadenza di contratto con il club inglese.

Queste le parole di Manna: “Anche sul mercato siamo sempre focalizzati, rimanendo attenti a ogni opportunità. Ma parlarne adesso è assurdo, sminuisce il lavoro fatto dai ragazzi e dal mister, non mi sembra corretto. Stiamo lavorando, stiamo attenti a ciò che può succedere. Ma parlarne non ci aiuta”.

Sull’Inter: “I nerazzurri sono una squadra forte, che può giocare su due competizioni e questo valorizza ancora di più il nostro percorso. Complimenti a loro per la finale di Champions League e un in bocca al lupo. Hanno vinto oggi ma dipende da noi, siamo concentrati e tranquilli”.

Sulla lotta Scudetto: “Io ho sempre creduto che questo gruppo potesse dare fastidio all’Inter fino alla fine. Adesso siamo pari e siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Dobbiamo godercelo e vivere di questa atmosfera incredibile. Dobbiamo rendere orgogliosi i nostri tifosi”.