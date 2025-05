Notizia choc per i bianconeri: è morta una bandiera

Addio ad una bandiera del club, l’annuncio scuote i tifosi: se ne va una vera e propria istituzione della società

Il club bianconero piange la scomparsa di una bandiera. Una vera e propria istituzione della società se n’è andata dopo aver contribuito a scrivere pagine indelebili. Nelle scorse ore è arrivato il commosso annuncio della squadra, che ha salutato la leggenda bianconera.

Come annunciato dalla Pallavolo Padova, è morto Gian Aldo de Pieri. L’ex imprenditore è stato il main sponsor del club ed ha contribuito alla storica promozione della squadra in Serie A1 nella stagione 2010/11. Ma non solo. De Pieri, infatti, è stato una vera e propria istituzione per l’intera città di Padova, avendo sponsorizzato anche la squadra di calcio. Questo l’annuncio del club di pallavolo: “Tutta la società Pallavolo Padova esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Gian Aldo de Pieri. Siamo vicini con affetto alle figlie Sara e Sabina, e a tutta la famiglia de Pieri, in questo momento di grande dolore”.

Fabio Cremonese, primo Presidente e Co-Fondatore di Pallavolo Padova, lo ha salutato così: “Gian Aldo è stata una figura fondamentale nella storia di Pallavolo Padova. La sua scelta di essere main sponsor con l’azienda di famiglia Phyto Performance nella stagione 2010/11, coronata con la meravigliosa promozione in serie A1, rimane indelebile nel nostro percorso. Sarebbe tuttavia riduttivo limitare la figura di Gian Aldo a quello di uno Sponsor importante. Gian Aldo è stato un amico, una persona piena di entusiasmo e profondamente umana. Un grande appassionato di sport che ha capito, fra i primi, lo spirito della nuova Pallavolo Padova. Sempre supportato dalla moglie Franca e dalle figlie Sara e Sabina, ha sinceramente amato questa società”.

Padova dice addio a Gian Aldo de Pieri: l’annuncio

“Da grande appassionato di sport qual era, ci piace ricordarlo con le immagine dei festeggiamenti per la promozione in serie A1 nel 2010/11, una gioia indimenticabile”, ha concluso Cremonese. Anche Giancarlo Bettio, attuale Presidente bianconero, ha voluto esprimere le sue sincere condoglianze alla famiglia de Pieri.

“Siamo vicini a tutta la famiglia de Pieri. – è il suo messaggio – Pallavolo Padova è fatta di persone e quando mancano persone di grande valore come Gian Aldo, la tristezza è il sentimento dominante. Un pensiero particolare va a Sara, erede della passione aziendale e sportiva del Papà e sempre vicina alla causa bianconera”. Padova dice così addio a de Pieri.