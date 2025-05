Ossessione Bagnaia, la Ducati si è stufata: deve smetterla

La Ducati ha deciso di parlare con Pecco Bagnaia: il team vuole che il campione italiano la smetta, cosa succede.

La lotta per il titolo iridato in MotoGP è al momento una corsa a tre. In tanti immaginavano alla vigilia del Mondiale 2025 una lotta tra Pecco Bagnaia, due volte iridato e secondo lo scorso anno, e Marc Marquez, che con la Ducati ufficiale sottomano può davvero andare a caccia del suo nono trionfo. Tra i due si è però inserito l’ottimo Alex Marquez, fratello di Marc, intenzionato a dare del filo da torcere sia al pilota torinese che allo spagnolo.

I riflettori sono però puntati soprattutto sul dualismo Bagnaia-Marquez e su come la Ducati riuscirà a gestire questo confronto interno. Secondo molti esperti il pilota italiano dovrebbe osare un po’ di più per provare davvero a mettere in difficoltà Marquez. E’ un po’ l’opinione espressa anche dal Team Manager di Ducati Factory, Davide Tardozzi, che negli studi di Sky Sport ha spiegato cosa frena un po’ Bagnaia in questi primi weekend stagionali.

“Sì, lui corre in gara un po’ col freno a mano tirato per via del ricordo del 2024 e delle cadute, lo ha ammesso lui stesso. Quando tu pensi troppo, vai meno veloce”, le parole di Tardozzi a Sky. Già in una recente conferenza stampa Bagnaia si era soffermato su qualche errore commesso lo scorso anno che aveva poi pesato sul risultato finale: il torinese ha infatti perso il titolo contro Martin per soli 10 punti.

Ossessione Bagnaia: che problema ha Pecco

La Ducati ha deciso di parlarne con il proprio pilota, come ha rivelato lo stesso Team Manager a Sky Sport. “Ne abbiamo parlato a Jerez, si sta togliendo questa scimmia dalle spalle, oggi nel time-attack è andato decisamente bene, prendendosi qualche rischio”, ha aggiunto Tardozzi, che però ha voluto evidenziare quanto Marc Marquez stia comunque riuscendo ad andare forte.

“Ha vinto campionanti anche con moto inferiori e ora sta dimostrando di saper gestire la sua velocità – afferma Tardozzi a Sky – anche se a volte si rilassa”. Bagnaia deve approfittare proprio di quei rilassamenti di Marquez di cui parla Tardozzi per creare problemi al compagno di squadra.

Un po’ come accaduto ad Austin, con lo spagnolo costretto al ritiro per la caduta e Pecco bravo a sfruttare l’occasione per tagliare il traguardo per primo. I fan della MotoGP non vedono l’ora che arrivino i prossimi weekend per continuare a godersi questo grande spettacolo.