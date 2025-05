Pazzesco Sinner, ora spunta fuori tutta la verità

Sinner è tornato a far parlare di sé, dopo un’assenza dal campo di gioco di 3 mesi: cosa è successo questa volta.

Jannik Sinner fa finalmente ritorno nel tennis che conta, dopo aver scontato una squalifica di 3 mesi, e sempre da numero uno al mondo. Nonostante l’abbattimento delle aspettative per quanto riguarda gli Internazionali di Roma, visto che lui e il suo team puntano ad essere in forma per il grande obiettivo del Roland Garros, Sinner auspica di fare comunque una bella figura al suo ritorno assoluto nel circuito.

Staremo a vedere dove arriverà il campione italiano, detto ciò vi siete mai chiesti perché Sinner viene soprannominato volpe rossa e qual è effettivamente il significato del suo logo? L’altoatesino non ha lasciato nulla al caso, né dentro né fuori dal campo, e a testimoniarlo ci pensano proprio alcun iinteressanti dettagli della sua vita privata e sportiva.

Sinner, la verità su soprannome e logo: in molti non lo sanno

Jannik Sinner è soprannominato la Volpe Rossa in riferimento al colore dei suoi capelli e del termine coniato dai suoi compagni di scuola quando era soltanto un ragazzo ben lontano dal diventare il campione amato e acclamato di adesso. Fra le altre cose, alcuni di questi compagni sono ancora oggi al suo fianco quando non è impegnato con il tennis. Fox, che in inglese si traduce proprio in volpe, compare anche nel suo logo, ma si vede spesso anche nel suo abbigliamento e in quello del suo team.

Questo logo, poi, rappresenta anche il simbolo lanciato da Sinner nel 2022, come fatto da altri campioni anche in passato come Federer, Nadal o Djokovic, e richiama il volto di una volpe stilizzata. Nel simbolo possiamo notare le iniziali del suo nome, J e S, le orecchie della volpe che rappresentano le montagne (luogo che conosce bene, avendovi passato l’infanzia e iniziato a sciare). L’orecchio sinistro ricorda le linee e gli angoli di un campo da tennis, mentre il puntino in basso rappresenta il muso dell’animale che ha dato vita al suo soprannome.

Pare proprio che Jannik Sinner non abbia lasciato niente al caso riguardo a quella che è la sua immagine e il suo modo di mostrarsi al mondo del web e non solo. Proprio per questa ragione, quindi, lui e chi lavora insieme a lui hanno ideato un modo efficace di apparire anche al di fuori del mondo del tennis: anche le straordinarie vittorie conseguite, certo, aiutano molto.