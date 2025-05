Tah, grande affare a parametro zero: “Presto la decisione sul mio futuro”

Cambierà aria Tah, difensore del Bayer Leverkusen che nella scorsa estate era stato accostato anche all’Inter. Il suo contratto con le Aspirine scadrà il 30 giugno 2025 e dunque lascerà il suo club a parametro zero. In queste settimane si è parlato di interessamenti di Barcellona, Bayern Monaco e Real Madrid, ma il quadro non è ancora così limpido.

Anche se lo stesso Tah ha dichiarato ai microfoni de la Bild che presto prenderà una decisione sul suo futuro: “Presto prenderò una decisione. Non voglio fissare una data. La verità è che non sarà tra due mesi. Quando vai in un posto dove potresti non parlare la lingua, è un’esperienza particolarmente impegnativa. Questo vale anche per il mio ruolo, che naturalmente desidero ricoprire all’interno di un team. Ci vorrebbe molto impegno per essere coinvolti in qualcosa. Ecco perché andare all’estero mi attrae così tanto”, ha detto.