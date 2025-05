Ultim’ora Jacobs, finisce in tribunale: cosa è successo

L’ultim’ora su Marcell Jacobs ha lasciato senza parole i tantissimi fan del velocista azzurro: la vicenda finisce in tribunale.

Tra i tanti argomenti affrontati da Marcell Jacobs durante il programma ‘Belve’, condotto da Francesca Fagnani, ha suscitato un certo interesse nei fan soprattutto quello che riguarda il caso Equalize, ovvero l’inchiesta della Procura di Milano sullo spionaggio nei suoi confronti. Nel mirino degli inquirenti è finito Giacomo Tortu, fratello e manager di Filippo Tortu, compagno in azzurro di Marcell Jacobs.

Nel corso della sua ospitata a Belve il velocista azzurro, medaglia d’oro a Tokyo 2020, ha detto che la notizia lo ha sconvolto e che non se lo sarebbe mai aspettato. “Pensavano che magari io utilizzassi doping… Il fatto che abbiano violato la mia privacy è stata la cosa che mi ha veramente dato più fastidio“, le parole di Jacobs, che però si è detto convinto che Filippo Tortu sia estraneo a questa vicenda: “Filippo, per come lo conosco e per come l’ho vissuto da Tokyo a oggi, non potrei mai pensare che lui fosse a conoscenza di questa cosa“.

Nel frattempo la Procura di Milano, dopo aver iscritto Giacomo Tortu nel registro degli indagati, sentirà il fratello e manager di Filippo Tortu – probabilmente verso la metà di maggio – sui dossieraggi illeciti condotti da Equalize, una società che era già finita implicata in un’inchiesta su intercettazioni abusive.

Ultim’ora Jacobs: si va in tribunale, gli sviluppi

Giacomo Tortu è accusato di aver richiesto informazioni personali su Marcell Jacobs, in particolare i dettagli su alcune analisi ematiche mai confermate. Tortu, infatti, si sarebbe rivolto all’agenzia Equalize proprio per ottenere informazioni su Jacobs con metodi illegali, come ad esempio l’accesso al cellulare del velocista azzurro.

L’hacker Gabriele Pegoraro avrebbe poi eseguito l’operazione: Giacomo Tortu avrebbe speso circa 10.000 euro in contanti, ricevendo poi da Carmine Gallo (ex agente coinvolto nella vicenda, ora defunto) una chiavetta USB senza quei contenuti che il fratello di Filippo Tortu sperava di trovare.

Stando a quanto emerso dalle carte dell’inchiesta, Giacomo Tortu avrebbe già detto agli inquirenti che suo fratello non sa assolutamente nulla di tutta questa vicenda. Jacobs ha già precisato a Belve che se dalle indagini dovesse emergere un coinvolgimento del suo compagno di squadra ci rimarrebbe molto male: “Sarebbe una bella batosta, personale e per tutta la squadra della staffetta“.