Bagnaia e Ducati ai ferri corti: esplode la bomba

Francesco Bagnaia sta correndo una stagione molto difficile, dopo aver sfiorato il mondiale nel 2024: e i problemi non finiscono qui.

Francesco Bagnaia non sta vivendo una stagione semplice dal punto di vista dei risultati. Nel 2025 ha conquistato una sola vittoria ad Austin, gara dove Marc Marquez è caduto, per poi fare sempre più fatica dell’otto volte campione del mondo. A Jerez de la Frontera, nonostante la caduta del 93 spagnolo, l’italiano della Ducati non ha brillato particolarmente, conquistando soltanto un podio (dietro ad Alex Marquez e a Fabio Quartararo).

Per sua stessa ammissione, non si sta trovando per niente bene con la GP25, che al contrario pare sposarsi alla perfezione con lo stile di guida di Marc Marquez. Comunque, a conferma di un momento molto difficile per Bagnaia, arrivano novità poco incoraggianti che non fanno altro che acuire le sensazioni negative di questo amaro inizio di stagione.

MotoGP, ancora brutte notizie per Bagnaia: ecco perché

Se il week end di Jerez de la Frontera è stato complicato per Francesco Bagnaia, non si può proprio dire che in Francia è andata meglio. A Le Mans, infatti, dopo qualifiche per niente favolose il numero 63 della Ducati è caduto durante la Sprint Race. Continua il delicato momento per il vicecampione del mondo, che non pare trovare la strada giusta con la nuova Desmosedici GP. La caduta è stata commentata anche da Gigi Dall’Igna ai microfoni di Sky Sport.

Dopo aver rimproverato il tre volte campione del mondo già a Jerez, lo ha ribadito anche stavolta: “Sicuramente bisogna cercare di evitare questi errori. Lui aveva detto che nei primi giri non aveva feeling in avanti, bisogna guardare i dati per poter dare un giudizio”. Purtroppo, anche la gara domenicale non è stata semplice per Francesco Bagnaia, che dopo una difficile partenza sul bagnato è caduto a causa di un contatto innescato dalla KTM di Enea Bastianini.

Quest’ultimo è andato lungo in curva 3, coinvolgendo Bagnaia e Mir. L’italiano ex Pramac ha concluso la sua gara in 16° posizione, quindi fuori dalla zona punti e ancora più lontano dal leader della classifica (proprio Marc Marquez). Sicuramente è stato un fine settimana da dimenticare per il numero 63, che ancora una volta ha dovuto correre in difesa più che in attacco, e accettare di essere ben distante dal compagno di team, capace non solo di vincere ma anche di sapersi accontentare (finendo 2° alle spalle di un bravissimo Johann Zarco su Honda).