Fabregas: “Barcellona e la Champions? Ecco cosa penso. E sull’Inter…”

Presente come ospite speciale della serata a Sky Calcio Club, l’allenatore del Como Cesc Fabregas ha analizzato così Inter-Barcellona, semifinale di ritorno di Champions League di martedì scorso a San Siro.

“Un’altra cosa a favore dell’Inter e che non aiutava il Barcellona, e non possiamo dimenticarla, è l’esperienza. Il Barcellona è una squadra giovanissima, con due giocatori incredibili di 17 anni, uno 19 anni, uno di 21-22. Quell’inesperienza, quella giocata che vuole recuperare la palla è un po’ l’inesperienza che l’Inter non ha, che magari i nerazzurri fanno l’opposto e vincono la partita. Questa è l’esperienza che serve e sicuramente il Barcellona vincerà la Champions League tra due-tre anni seguendo questo piccolo dettaglio”.

Como, Fabregas: “Futuro qui? Se dico si o no è uguale”

Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha commentato così il successo 3-1 contro il Cagliari: “Penso che questo è un po’ la continuità della nostra stagione. Avere più forza per alzarsi dal letto il giorno dopo, dopo una sconfitta e una sconfitta ancora. Con coraggio, rispetto per il compagno, creando forza nella nostra famiglia. la nostra mentalità è cresciuta, i giocatori hanno capito il nostro gioco e il nostro stile. Ora il più è mostrare il nostro impatto mentale. Dobbiamo vincere la prossima. Quando trovi tanti complimenti pensi di essere più bravo di quello che sei, lo sprint non lo fai, molli e arriva una squadra che ti mangia e vince. Ma questo è il mio lavoro, di far capire che per vincere e arrivare al top bisogna sempre andare a 100. Noi lo abbiamo capito e sono contento. Pensiamo alla prossima a Verona, partita difficile, dobbiamo vincere“.

Quando ha capito che la squadra avrebbe potuto fare un grande campionato: “Noi stiamo facendo il campionato che dovevamo fare. Sono arrivati giocatori che hanno fatto alzare il livello, Goldaniga ha giocato otto partite da terzino destro, Kempf a sinistra… facile dire tutto questo ma io ricordo tutta la strada fatta, la stagione, ma i ragazzi non hanno mollato. I ragazzi mi hanno seguito e questo per me è fondamentale“.