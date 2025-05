Giallo Napoli, smentita ufficiale: cosa sta succedendo

Smentita ufficiale in casa Napoli, è arrivato l’annuncio del presidente: che cosa sta succedendo prima del finale di stagione

Sono settimane di grande attesa e trepidazione in casa Napoli. L’intera città attende l’esito del campionato di Serie A, con la squadra di Antonio Conte ora a +1 sull’Inter a due giornate dalla fine del campionato. Il destino è ancora tutto nelle mani degli azzurri, rimangono 180 minuti per scrivere un’altra pagina di storia della città partenopea.

Dal calcio al basket. Chi ha già festeggiato, infatti, è proprio il Napoli Basket, che dopo un inizio di stagione da incubo ha ottenuto la salvezza in Serie A1. La squadra azzurra si è garantita la permanenza nella massima serie, con la società che pianifica già il futuro. Negli ultimi giorni, infatti, è stato ufficializzato il passaggio di proprietà.

“È stato formalizzato il trasferimento delle quote azionarie di proprietà delle famiglie Amoroso e Tavassi, rispettivamente rappresentate dalle entità Generazione Vincente Academy Srl e Paideia Srl, alla società Napoli Basketball LLC, – ha annunciato il club – società guidata dalla cordata internazionale con sede a New York rappresentata da Matt Rizzetta, imprenditore italoamericano nonché presidente del Campobasso FC e Daniel Doyle, noto imprenditore americano con radici campane, insieme ai soci decorati nei vari settori imprenditoriali tra cui Vincent Beni e Robert Wood, entrambi con sede a Sarasota, Florida”. Nelle ultime ore si erano moltiplicate anche le voci sul possibile ingresso in società della leggenda NBA Shaquille O’Neal. Attraverso una nuova nota ufficiale, il Napoli Basket ha fatto ulteriormente chiarezza.

Napoli Basket, passaggio di proprietà e annuncio ufficiale su Shaquille O’Neal

Questo il comunicato diffuso dalla società: “La S.S. Napoli Basket srl, in riferimento alle notizie di stampa pubblicate in relazione alla partecipazione del Sig. Shaquille O’Neal alla compagine societaria, precisa che è ben lieta di poter ospitare Mike Parris, storico braccio destro di O’Neal, come special guest per la partita di questa sera contro Trento, ma che al momento non vi è alcun contatto in essere con l’Hall of fame Statunitense. Pertanto le notizie riferite dagli organi di stampa sono esclusivamente rumor, in questo momento prive di fondamento”.

Dalla vecchia proprietà si defilano così Amoroso e Tavassi, mentre resta ancora da capire il ruolo e l’impegno del presidente Federico Grassi. Per il momento, invece, non c’è nulla di concreto sul possibile ingresso di Shaquille O’Neal insieme alla nuova cordata che ha prelevato la società.