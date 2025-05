Hamilton senza pace, c’è un nuovo problema: non può non saperlo

Dopo il difficilissimo Gran Premio di Miami arrivano altre brutte notizie per Lewis Hamilton: per il pilota britannico è una vera mazzata.

Alla vigilia del Mondiale 2025 di F1 la Ferrari si presentava ai nastri di partenza con grandi ambizioni. La scuderia di Maranello era stata protagonista di un’ottima seconda parte nella scorsa stagione, tanto da arrivare a una manciata di punti dal titolo Costruttori poi vinto dalla McLaren. L’arrivo di Lewis Hamilton dalla Mercedes pareva rappresentare quel salto di qualità definitivo per puntare finalmente a riportare a casa il titolo iridato.

I primi sei weekend di questo campionato del mondo hanno invece raccontato una realtà drammaticamente diversa: la Ferrari è in continua difficoltà e ha già accumulato un grosso ritardo nei confronti delle avversarie. L’unico acuto è arrivato in Cina con la vittoria di Hamilton nella Gara Sprint: il pilota britannico è finora riuscito a togliersi solo questa soddisfazione al volante della SF-25.

Nell’ultima Sprint a Miami l’ex Mercedes ha centrato un altro podio, giungendo terzo al traguardo, ma nel Gran Premio non è andato oltre l’ottavo posto. Risultati molto lontani da ciò che si aspettavano i tifosi e anche lo stesso Hamilton, che nel team radio di Miami ha fatto trasparire tutto il suo nervosismo prendendosela con il team per alcune scelte che a suo dire lo hanno penalizzato.

Stangata Hamilton, l’ex pilota durissimo: “Poco intelligente”

Le frasi molto velenose di Hamilton sono state però molto criticate da Ralf Schumacher, fratello della leggenda ferrarista Michael e anche lui ex pilota di F1 con Jordan, Williams e Toyota. Nel suo podcast ‘Backstage Pit Lane’ per Sky Deutschland l’ex pilota tedesco ha espresso la sua opinione sul comportamento di Lewis in radio, specialmente sul richiedere la posizione a Leclerc per andare a riprendere Antonelli.

Ralf Schumacher sostiene che Hamilton avrebbe dovuto ascoltare il team e rispettare le strategie di gara, senza lasciarsi andare al nervosismo: “Era più veloce in quel momento, ma poi avrebbe dovuto restituire la posizione senza lottare, senza essere sarcastico e dicendo ‘mi dispiace'”. Chiaro il riferimento del fratello di Michael al momento in cui è stato detto a Hamilton di cedere la posizione a Leclerc, con il britannico che poi ha chiesto ironicamente al team se fosse necessario far passare anche Sainz.

Ralf Schumacher ritiene che l’esperienza e l’età di Hamilton dovrebbero spingerlo a non comportarsi così. “Avrebbe potuto agire in modo più intelligente”, le parole dell’ex pilota tedesco, che teme che questo atteggiamento dell’ex Mercedes possa avere delle conseguenze nei rapporti interni. In più Ralf Schumacher fa presente che le prestazioni attuali di Hamilton non giustificano le sue richieste: “Forse ora è più vicino a Leclerc, ma credo che per adesso dovrebbe tenere la testa un po’ più bassa”.