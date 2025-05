Rischio Sinner, l’allarme dopo il debutto: non può farci nulla

Dopo il debutto vincente agli Internazionali BNL d’Italia scatta l’allarme per Jannik Sinner: il rischio è concreto.

Miglior ritorno in campo per Jannik Sinner non poteva esserci. Travolto dall’affetto del pubblico del Foro Italico, il numero 1 al mondo ha vinto il suo primo match agli Internazionali BNL d’Italia 2025 contro l’argentino Mariano Navone. Il 6-3 6-4 con cui il campione italiano ha battuto il suo avversario ha sgombrato il campo da ogni dubbio sulla sua condizione fisica: nonostante i tre mesi di squalifica per il caso Clostebol – e l’inevitabile mancanza del ritmo partita – Sinner non ha avuto troppi problemi a superare il primo turno.

Ora il fenomeno di San Candido se la vedrà con l’olandese Jesper De Jong, che nel primo turno ha nettamente sconfitto lo spagnolo Davidovich Fokina (6-0 6-2). De Jong è attualmente 93esimo nel ranking ATP e pare ovviamente molto sfavorito contro Jannik, anche se ovviamente i ‘Carota Boys’ fanno gli scongiuri.

Tornare in campo dopo tre mesi di assenza ed essere subito competitivo non è affatto semplice: lo sottolinea anche una campionessa come Federica Brignone, che sta proseguendo la sua riabilitazione dopo il grave infortunio – frattura di tibia e perone e rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro – che le è capitato poco più di un mese fa durante la seconda manche di slalom gigante ai tricolori di sci alpino in Val di Fassa.

Rischio Sinner a Roma: la campionessa è stata chiara

La sciatrice azzurra, grande appassionata di tennis, ha assistito all’esordio di Jannik Sinner agli Internazionali BNL d’Italia 2025. Brignone, ancora in stampelle, si è soffermata proprio sul rientro in campo del numero 1 del ranking ATP: “Immagino la pressione che ha addosso – le sue parole riportate anche da Adnkronos – l’aspetto mentale può essere la cosa più difficile da gestire e spero che possa giocare libero e divertirsi“.

Sempre Brignone ha poi affermato di aver incontrato sia Berrettini che Sinner prima dei loro rispettivi match: “Jannik mi ha chiesto come stessi, io gli ho fatto un grande in bocca al lupo per oggi, perché mi rendo conto che tornare dopo tre mesi di assenza non sia facile“.

Parlando poi del suo recupero dopo il gravissimo infortunio, la sciatrice italiana ha ribadito di voler procedere per gradi: “Quando avrò l’ok dei medici tornerò sugli sci, ma il mio atteggiamento non cambierà mai“.