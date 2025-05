Scandalo scommesse agli Internazionali: vergogna mondiale

Il caso scommesse nel tennis coinvolge anche gli Internazionali d’Italia in corso a Roma. È successo durante uno match dei primi turni del torneo: la ricostruzione

Tennis, abbiamo un problema. Ormai da diversi anni, prima sui social e poi direttamente sui campi di gioco, i tennisti – soprattutto di medio-basso livello – sono spesso vittime di attacchi, fino alle minacce di morte, sui social e in campo devono fare i conti anche con spettatori che cercano di incidere sul risultato, i cosiddetti disturbatori.

Quello che si sta verificando sempre con maggiore frequenza è la presenza di una parte di pubblico che, dopo aver scommesso sulla partita, fa il tifo per la sua giocata disturbando ed a volte arrivando ad insultare il giocatore avversario. Nei tornei minori, purtroppo, è ormai la quotidianità, ma l’ultimo episodio si è verificato anche agli Internazionali di Roma, il prestigioso torneo Masters 1000 in corso nella Capitale italiana. È successo nel match di secondo turno tra lo spagnolo Taberner, numero 139 del mondo, e l’australiano Popyrin. Il numero 25 della classifica ATP si è imposto in due set, vincendo con il punteggio di 6-1 7-6. Sui social, però, sono diventate virali le immagini dei “disturbatori” che hanno macchiato la sfida tra i due.

Dopo il primo set senza storia, vinto 6-1 da Popyrin, c’è stato un secondo parziale equilibratissimo. Il set arriva fino al 5 pari, quando “entrano in scena” i disturbatori. Nell’undicesimo game, dopo un punto vinto da Taberner, c’è chi fa festa, impazzisce di gioia e va ben oltre le righe. Esagerando.

Caos scommesse anche agli Internazionali di Roma: cos’è successo

In un video che sta circolando sul web sono inquadrati alcuni ragazzi in prima fila che esultano in faccia all’australiano dopo un errore di rovescio. Popyrin viene offeso, probabilmente a male parole, anche se potrebbe non averle capite in italiano. Lo spagnolo vince quel game ma perde la partita al tie-break.

Questa volta i “disturbatori” non sono riusciti ad entrare nella testa di Popyrin. Di seguito le immagini virali dal torneo di Roma.

Rovescio in rete, come su ogni gratuito la banda si alza, grida, esalta Taberner e insulta Alex.

Qui gli urlano nelle orecchie a un metro di distanza.

Non sono tifosi, fanno ribrezzo.@InteBNLdItalia @federtennis questo schifo è soprattutto colpa vostrapic.twitter.com/q6tTDSBksf — Giallus🧙🏼‍♂️ (@giallus_) May 9, 2025

La ‘piaga’ scommesse colpisce anche gli Internazionali d’Italia.