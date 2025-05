Un punto a dividere Napoli e Inter, la corsa è riaperta: il calendario delle due

Il Napoli frena contro il Genoa e riapre la corsa scudetto: i partenopei, ora a 78 punti, hanno soltanto una lunghezza di vantaggio sull’Inter, a quota 77.

Il punto sul Napoli

Tra una settimana ci sarà la trasferta a Parma, prima della gara contro il Cagliari, con queste ultime due che potrebbero giocarsi la salvezza proprio negli ultimi 180′.

Non si potrà sbagliare più nulla: è corsa parallela, la formazione di Antonio Conte dovrà continuare a mettere pressione all’Inter giornata per giornata. La partita è aperta, sarà scontro a due. Ogni punto sarà pesantissimo, attenzione a lasciare briciole per strada. Potrebbe essere molto pericoloso per la vittoria finale.

Il calendario della formazione di Antonio Conte

Parma- Napoli (18/05)

Napoli-Cagliari (25/05)

Inter

La penultima giornata sarà ostica, a seconda anche dell’obiettivo finale della Lazio, avversaria a San Siro. Il 25 maggio le danze si chiuderanno con l’ultima trasferta, contro il Como di Cesc Fabregas.

Il destino per la prima volta non è più nelle mani dell’Inter ma i nerazzurri devono continuare a vincere e sperare in un passo falso del Napoli.

Il calendario dei nerazzurri

Inter-Lazio (18/05)

Como-Inter (25/05)

Conte dopo il pareggio contro il Genoa

L’allenatore ha poi analizzato: “Ci dispiace, perché dovevamo vincere, capitano anche queste partite. Rimane amarezza soprattutto perché siamo nel finale, dà fastidio. Il calcio è questo. Billing era entrato per non subire sulle palte e abbiamo subito gol di testa. Ho poco da rimproverare per la partita e l’impegno. Undici tiri nello specchio e fai la partita ma la pareggi, bisogna migliorare in queste situazioni”.