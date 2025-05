Coppa Italia, Maignan carica il Milan: “Vincere è nel nostro DNA, ora scriviamo un’altra pagina di storia”

Vigilia di finale di Coppa Italia con le solite attività per i media per Milan e Bologna. Primo a parlare il Milan, per bocca del suo tecnico Sergio Conceição e il capitano Mike Maignan in conferenza stampa. Ecco le parole dell’estremo difensore rossonero.

Come arrivate alla partita?

“Abbiamo una voglia enorme di portare a casa questo trofeo. Sappiamo bene quanto conti per il Milan giocare finali e alzare titoli: è nel nostro DNA“.

Che umore ha la squadra?

“Domani è una tappa cruciale per la nostra stagione. Abbiamo la possibilità di aggiungere un’altra pagina memorabile alla storia del club. L’importante sarà non farci travolgere dalla pressione: ci è servito sangue freddo per arrivare fin qui e servirà ancora. Siamo carichi e focalizzati“.

Con la difesa a tre vi trovate meglio?

“Ho sempre fiducia nei miei compagni, al di là dei numeri in campo. A volte basta un soffio di vento contrario per subire gol anche con nove dietro, altre volte tutto gira bene. Ora viviamo un momento favorevole, e dobbiamo sfruttarlo: non è sempre stato così“.

La finale può segnare una svolta nella vostra stagione?

“Tutto ciò che è successo prima ormai è alle spalle. Adesso conta solo questa partita. Se la vinciamo, sarà un bel trampolino per il futuro. L’unico pensiero è vincere domani“.

Questo è l’unico trofeo italiano che le manca.

“Proprio così. E per chi ha fame di successi, ogni trofeo conta. Vincere sarebbe davvero speciale“.