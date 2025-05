Hamilton, il disastro è completo: Ferrari sconvolta

Lewis Hamilton sta vivendo un inizio di stagione davvero molto complicato. Ecco cosa sta accadendo al fuoriclasse della Ferrari.

Lewis Hamilton sta vivendo un inizio di stagione che definire complicato è pure poco. Mai più veloce del compagno di squadra, gli unici acuti avuti dal sette volte campione del mondo in Ferrari al momento sono la Sprint Race vinta in Cina e il podio nella Sprint Race di Miami, grazie a una strategia azzeccata alla perfezione.

Per il resto, tante difficoltà rispetto a Charles Leclerc, anche se in linea generale il fuoriclasse britannico – proprio come il compagno di squadra – è rimasto vittima di una monoposto non all’altezza delle aspettative.

La SF-25 non è mai stata veloce in questo inizio di campionato, se escludiamo il podio nella gara breve in terra cinese e in Florida e quello in Arabia Saudita nella corsa domenicale, arrivato dopo un’eccellente gestione gara di Charles Leclerc. E adesso ci si mette un altro dettaglio a gettare benzina sul fuoco per il numero 44 ferrarista.

Lewis Hamilton, adesso ce n’è un’altra: 2025 difficilissimo

Un 2025 davvero difficile, quello appena iniziato, per Lewis Hamilton. Il fuoriclasse inglese non se la sta vedendo per niente bene, e a commentare le sue difficoltà ci ha pensato anche Toto Wolff. Citato da F1.com, il team principal della Mercedes, che ha conquistato tutto in Formula 1 insieme al numero 44 della Ferrari, ha detto che “non mi sorprende che ci siano delle difficoltà”.

Questo perché, secondo Wolff, è stato su una Mercedes per 12 anni e si trova adesso in un nuovo team dove il suo compagno di squadra – Charles Leclerc – è presente da molto tempo ed è anche uno dei migliori piloti al mondo. Quindi, secondo il numero uno della stella d’argento, quello di Hamilton è un percorso di adattamento che ogni nuovo pilota deve percorrere in un top team. Toto Wolff ha anche precisato, poi, che “abbiamo visto cosa è stato capace di fare a Shanghai, dominando la Sprint Race. Non è che fai una magia in una gara per poi non riuscirci più in quella successiva”.

Secondo il suo ex capo, quindi, Lewis Hamilton è ancora al top della forma. Deve solo riuscire ad allineare i suoi collaboratori alle prestazioni per sentirsi nel posto giusto con la macchina giusta e tornare così ad essere straordinario. Vedremo se Wolff avrà ragione, lui che nel frattempo si gode le prestazioni di George Russell e Andrea Kimi Antonelli, che rendono il team tedesco secondo in campioanto soltanto dietro a McLaren in questo momento.