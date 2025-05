Internazionali BNL d’Italia, Paolini show: rimonta epica e semifinale raggiunta

Jasmine Paolini show a Roma! La tennista azzurra approda in semifinale dopo un match epico nei quarti contro Diana Shnaider. Rimonta incredibile della Paolini che, dopo essersi ritrovata sotto 4-0 nel primo set e aver perso il parziale al tie-break, ha dato vita a una grandissima rimonta. Nel secondo set ha vinto sei giochi di fila e ha riaperto il match, rimonta chiusa nel terzo set per il finale di 6-7 6-4 6-2. Prima semifinale in carriera a Roma per Paolini che affronterà una tra Elina Svitolina e Peyton Stearns.