Jeep torna sulla maglia della Juventus: ufficiale la doppia partnership con Visit Detroit

La Juventus ritrova uno dei suoi sponsor storici: Jeep torna ad essere il main sponsor di maglia per la prima squadra maschile, per la Next Gen e per la formazione femminile. Una notizia accolta con entusiasmo dai tifosi bianconeri e che segna il rinnovo del legame con Stellantis Europe, gruppo che ha deciso di associare nuovamente il brand Jeep al club torinese.

Il nuovo accordo prevede un contributo economico complessivo di 69 milioni di euro: 4 milioni saranno versati subito, 19 milioni nella stagione 2025/26 e i restanti 46 milioni suddivisi tra le due stagioni successive. Una conferma dell’impegno di Stellantis nel mondo dello sport e della continuità del rapporto tra due brand che condividono valori comuni.

Ma non è tutto: sulla maglia bianconera comparirà anche un secondo sponsor, Visit Detroit, che occuperà una posizione frontale più contenuta. L’accordo economico con l’ente turistico statunitense è inferiore rispetto a quello con Jeep, ma include una serie di bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi e commerciali. Entrambe le sponsorizzazioni saranno operative già dall’ultima gara casalinga della stagione contro l’Udinese e accompagneranno la squadra nel Mondiale per Club e nelle prossime tre stagioni.

Le parole di Scanavino

L’amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, ha commentato con soddisfazione: “Siamo orgogliosi di annunciare questa prestigiosa sponsorizzazione. Jeep è un partner storico, mentre Visit Detroit si unisce con entusiasmo. Entrambe le realtà condividono valori di eccellenza, innovazione e passione per lo sport. Questa partnership rappresenta un’opportunità di crescita reciproca”.

Una doppia alleanza che rafforza il brand Juventus sul piano internazionale.