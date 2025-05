Serie B, ecco gli ultimi verdetti: Sampdoria in Serie C! Bari fuori dai play-off

Si è giocata questa sera l’ultima giornata della Serie B, dieci gare tutte in contemporanea che hanno tenuto sulla graticola tutti i tifosi. Soprattutto quelli coinvolti nella lotta per non retrocedere in Serie C e quelli del Bari che speravano ancora nella qualificazione ai play-off per il terzo ed ultimo posto in Serie A.

Sampdoria, la notte più triste: per la prima volta in Serie C

Le retrovie parlano chiarissimo. Il Cosenza era già retrocesso con soli 30 punti, oggi è stato anche sconfitto dallo Spezia 3-1. Al penultimo posto retrocede anche il Cittadella, che perde lo scontro diretto in casa contro la Salernitana 0-2. I campani con questi tre punti arrivano al play-out contro il Frosinone, vittorioso in casa del già promosso Sassuolo 0-1.

Ma la notizia della serata è la retrocessione di una grande del nostro calcio. La Sampdoria, in virtù dello 0-0 di Castellammare contro la Juve Stabia, retrocede per la prima volta in Serie C dopo 80 di esistenza. Per la società blucerchiata è la notte più triste della storia.

Play-off situazione definita: Bari fuori, Cesena 7°

La situazione dei play-off si è completamente definita in questa serata. Spezia e Cremonese sono confermate in 3^ e 4^ posizione in virtù della vittoria già citata dello Spezia 3-1 sul Cosenza e della contemporanea sconfitta della Cremonese per 2-1 sul campo del Pisa che non ha lasciato scampo ai grigiorossi nemmeno da già promossi in Serie A.

La Juve Stabia conferma la sua quinta posizione il già citato 0-0 in casa contro la Sampdoria. Al 6° posto c’è il Catanzaro 0-0 in casa del Mantova. Il Cesena entra nei play-off al 7° posto, escludendo il Bari, vincendo 0-1 a Modena. Mentre, il Palermo col pareggio in casa contro la Carrarese è 8^.

I verdetti della Serie B

La classifica definitiva della Serie B