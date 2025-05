Sorriso Ferrari, annuncio pazzesco: cambia tutta la classifica

Si ribalta completamente la classifica nel Mondiale di Formula 1: l’annuncio rimette in gioco la Ferrari, tifosi scatenati.

Finora il Mondiale 2025 di F1 ha riservato ben poche soddisfazioni alla Ferrari. Alla vigilia del campionato le aspettative erano molto alte, specialmente dopo il titolo Costruttori sfiorato nel 2024 e il colpo Hamilton. Invece la SF-25 sta faticando moltissimo: fatta eccezione per il successo di Hamilton nella Gara Sprint in Cina la scuderia di Maranello è salita sul podio solo con Leclerc, terzo in Arabia Saudita, e un’altra volta con Lewis nella Gara Sprint a Miami (sempre terzo).

Risultati insufficienti per il team guidato al muretto da Frederic Vasseur, già in enorme ritardo nei confronti degli avversari sia tra i piloti che tra i costruttori. Tuttavia proprio in queste ore è arrivata la conferma di un cambiamento che potrebbe favorire il Cavallino rampante. Dal Gran Premio di Spagna, nona prova del Mondiale, entrerà infatti in vigore una nuova direttiva tecnica che bloccherà l’uso delle note ali flessibili.

Questi progetti hanno garantito un vantaggio aerodinamico importante alla McLaren, seguita poi anche da altri team che hanno introdotto la stessa novità. Dalla gara di Barcellona potrebbe però ribaltarsi completamente la situazione: in tanti credono infatti che la scuderia di Woking avrà inevitabilmente un calo nelle prestazioni, anche se Andrea Stella – Team Principal della McLaren – è invece convinto che la vettura continuerà a fare bene anche senza le ali flessibili.

Ferrari in testa alla classifica: Mondiale completamente ribaltato

Dato che la differenza tra i principali team non è così ampia l’auspicio degli appassionati di F1 è che questa decisione rimescoli ulteriormente le carte e porti a una seconda parte di Mondiale ancora più emozionante e avvincente. I tifosi ferraristi sperano che la direttiva tecnica rimetta in gioco anche la Ferrari, anche se il divario da recuperare è davvero grosso.

Leclerc ha già 78 punti di ritardo dal leader della classifica iridata, Oscar Piastri, mentre Hamilton è addirittura a -90 dall’australiano. Anche tra i Costruttori la Ferrari è solo quarta forza, dietro Red Bull, Mercedes e McLaren: il ritardo nei confronti della scuderia di Woking è già di 152 punti.

Il popolo ferrarista non può fare altro che sperare in un miglioramento delle prestazioni della SF-25 e in questo cambiamento che può contribuire a ridurre le distanze.