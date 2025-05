Terribile lutto, Tamberi in lacrime: è disperato

Una terribile notizia è stata annunciata, purtroppo non si può fare altrimenti che piangere la sua scomparsa: coinvolge Tamberi e non solo.

Il mondo dello sport è in lutto, Tamberi compreso. Quanto accaduto di recente ha dato una vera e propria mazzata a chiunque ami non soltanto una disciplina in particolare, ma in generale ogni singolo sport.

Già, perché purtroppo è scomparsa una persona che non ha reso migliore soltanto la vita di moltissimi atleti professionisti e di altissimo livello, ma anche le loro stesse prestazioni: nelle prossime righe parleremo proprio di questo ‘fuoriclasse silenzioso’, che nonostante abbia lavorato dietro le quinte, è come se tutti lo avessero già conosciuto, avendo operato per il bene di tanti professionisti famosi dello sport e non solo.

Tamberi piange la sua scomparsa, grave lutto per tutto lo sport

L’uomo di cui vi stiamo parlando non è uno qualunque, ma Fabrizio Borra. Stiamo parlando dello storico fisioterapista di grandissimi talenti e fuoriclasse come Marco Pantani, Fernando Alonso, Gian Marco Tamberi e molti altri. Si è occupato anche di personalità lontane dal mondo dello sport, che non lo hanno vissuto in prima persona, come Jovanotti. Aveva 64 anni. Nato a Brescia, da oltre 30 anni si era trasferito a Forlì, stesso luogo dove purtroppo se n’è andato per sempre.

Da tempo lottava contro un tumore, e finché ne ha avuto la forza è rimasto in piedi e si è goduto la sua carriera, che gli ha permesso di togliersi veramente un sacco di soddisfazioni. Trasferitosi a Forlì nel 1990, è proprio in quegli anni che si occupa di Marco Pantani, lui che aveva aperto un centro di fisiologia internazionale. Stiamo parlando di un precursore nel suo lavoro, avendo magistralmente assorbito, imparato e poi sviluppato e realizzato in Italia metodi e concetti americani per quanto riguarda la cura di uno o più corpi. Oltre ai già citati, si è occupato anche di Michael Schumacher dopo il grave infortunio che il sette volte campione del mondo tedesco ha subito al Gran Premio di Silverstone del 1999.

Oltre ai già citati, ha sostenuto anche Pogacar. Per Tamberi e molti altri, si tratta di un duro colpo. Non solo da un punto di vista professionale, ma anche umano. Il mondo dello sport e della cura fisica perde un valore aggiunto e una persona che ha saputo entrare nel cuore anche di chi deve sempre e comunque rimanere concentrato per vincere quasi a ogni costo. Ma Fabrizio Borra ha saputo andare oltre al lavoro, alle vittorie, alle sconfitte e agli infortuni; di lui si ricorderanno tutti, e con il sorriso, perché era molto di più di un bravo fisioterapista: da Alonso a Tamberi per passare a Jovanotti, non c’è nessuno che lo dubita.