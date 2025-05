Valentino Rossi ‘beccato’: l’ultimo sgarbo a Marc Marquez

Valentino Rossi non ci sta a vedere Marquez dominare il Mondiale di MotoGP: il Dottore sta per mettere a segno uno sgarbo epocale.

Il Gran Premio di Francia ha permesso a Marc Marquez di riprendersi la vetta della classifica iridata e guadagnare parecchio terreno sul suo compagno di squadra Pecco Bagnaia. Il campionissimo spagnolo ha vinto la Gara Sprint e ha poi concluso al secondo posto il Gran Premio sul circuito di Le Mans, vinto da Johann Zarco (Honda).

Il doppio risultato ha fatto volare Marquez di nuovo in testa al Mondiale piloti, con 22 punti di vantaggio su suo fratello Alex – secondo nella Sprint ma costretto al ritiro nel GP – e 51 su Bagnaia, giunto solo sedicesimo al traguardo del GP francese. L’obiettivo dell’otto volte campione del mondo è molto chiaro: spingere il più possibile nei prossimi Gran Premi per creare già un solco tra lui e i suoi avversari.

In tanti sono convinti che nonostante gli sforzi di Bagnaia e le ottime prestazioni di Alex Marquez alla fine sarà Marc a spuntarla e a vincere così il suo settimo titolo in MotoGP. Uno scenario che ovviamente non può andare giù a Valentino Rossi, che vedrebbe così eguagliati i suoi 9 successi mondiali.

Rossi beccato: ha parlato proprio con lui, che sgarbo a Marquez

La VR46, ovvero il team di proprietà di Valentino Rossi, non sembra attualmente in grado di poter dare del filo da torcere al campione spagnolo. Tuttavia il Dottore ha in mente una mossa per l’anno prossimo che in molti vedono proprio in funzione ‘anti-Marquez’. Secondo quanto rivelato da Sky Sport MotoGP, infatti, sembra che la Ducati voglia mettere sotto contratto il giovane Pedro Acosta per la prossima stagione.

Il classe 2004, oggi in sella alla KTM, potrebbe finire proprio alla VR46: il contratto di Morbidelli è in scadenza, pertanto il pilota romano potrebbe essere sostituito proprio dall’ex campione del mondo di Moto2. Stuzzicato proprio su questo argomento, Alessio Salucci – direttore generale della VR46 – ha detto chiaramente che il primo obiettivo del team è quello di rinnovare il contratto di Morbidelli.

Tuttavia lo stesso Salucci ha ammesso che c’è stato un contatto tra Pedro Acosta e Valentino Rossi: “Niente di più, ma mai dire mai. Con Pedro e il suo management non abbiamo più avuto nessun tipo di contatto, se non un ‘ciao ciao’ nel paddock”. Il presente dice Morbidelli, che Salucci considera “un pilota fantastico“, ma l’idea Acosta non è affatto da scartare.