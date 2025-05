Clamoroso Verstappen, addio alla F1 a tempo di record

L’ultima notizia su Max Verstappen ha del clamoroso: prepara l’addio alla Formula 1 a tempo di record, i dettagli

L’unico in grado di spezzare il dominio McLaren: Max Verstappen anche quest’anno, anche con una vettura nettamente meno competitiva della rivale più accreditata, ha mostrato tutto il suo talento.

Un talento che lo ha portato a vincere in Giappone, unico successo non firmato dalle auto papaya guidate da Lando Norris e soprattutto Oscar Piastri. Per l’olandese riuscire a lottare per il mondiale fino alla fine è un’impresa difficile da realizzarsi, almeno se resterà questo divario tra la McLaren e il resto del gruppo. Una situazione che ha fatto discutere molto sul suo futuro: Verstappen, infatti, ha la possibilità di sfruttare una clausola presente nel contatto con la scuderia austriaca per risolvere in anticipo l’accordo e andare a cercare fortuna da un’altra parte.

Si è parlato di Mercedes, Aston Martin (dove c’è Newey), ma anche di un clamoroso approdo in Ferrari nel caso in cui Hamilton lasciasse prima della fine dell’attuale contratto. Tutte voci che fanno il paio con una certezza: Verstappen di restare fino a 40 anni in F1 non ne ha voglia e, anzi, ambisce a competere anche in altre categoria. Un desiderio così forte che il quattro volte campione del mondo si è già messo all’opera.

Verstappen, record con la Ferrari al Nurburgring

Max Verstappen ha sempre ammesso di voler partecipare prima o poi a gare GT e si è dato da fare per esaudire il suo desiderio. Nei giorni scorsi è stato beccato alla guida di una Ferrari 296 GT3 al Nurburgring Nordschleife.

Ha provato a camuffarsi l’olandese, iscrivendosi con un altro nome (Franz Hermann), ma le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di tutti e così il ‘segreto’ è uscito allo scoperto. Anche perché, come riferisce il pilota e influencer Misha Charoudin, Verstappen ha subito chiarito che qualsiasi sia il mezzo con cui si mette alla prova, la prestazione è da numero 1. Si parla, infatti, di un giro da record con il cronometro fermato su 7 minuti e 48 secondi, nonostante un elevato carico di carburante e il traffico presente sul circuito.

Un tempo da record, anche se va tenuto in considerazione il fatto che Verstappen ha girato sul layout NLS del circuito, configurazione diversa rispetto a quella utilizzata per la 24 Ore del Nurburgring. Resta ad ogni modo il tempone stampato dall’olandese che ha dimostrato, semmai ce ne fosse bisogno, di poter essere vincente anche lontano dalla F1.