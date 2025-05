Coppa Italia, Italiano celebra il trionfo del Bologna: “Vittoria meritata. La dedico alla famiglia Barone”

Subito dopo la fine della partita, col trionfo nella finale di Coppa Italia del Bologna sul Milan, il tecnico rossoblù Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Mediaset.

Tanti complimenti dallo studio, mister.

“Dopo alcune delusioni, questo è un trionfo meritato. Anche perché abbiamo fatto una grande partita, i ragazzi veramente hanno fatto una prestazione incredibile nel secondo tempo. Sapevamo, ancora una volta, delle forze del Milan e abbiamo risposto anche noi. Credo che venga coronato un percorso con questa coppa, per questa gente che veramente meritava un premio”.

Nelle delusioni ci mettiamo anche le sue finali, quelle che ha perso, le tre del recente passato. E oggi finalmente riscrive un’altra storia.

“Anche quelle, certo. Sono state tre delusioni pesanti. Non pensavo, pronti via, di potermi ripresentare e prendermi la rivincita. Invece ci siamo riusciti. Sono felice, aggiungo un trofeo importante a questo mio cammino e in più lo dedico davvero ai ragazzi, che sono stati straordinari. Ma devo anche fare una dedica speciale: oggi mi ha mandato un messaggio il figlio di Joe Barone. La dedicava tutta alla famiglia di Joe, a Camilla, a tutti i suoi figli. Perché siamo stati vicini anche con loro a poter alzare una coppa, e questa la dedico veramente a loro di cuore, perché stamattina mi ha fatto un immenso piacere leggere un messaggio da parte loro”.

Le chiedo però anche… Bologna ha fatto ancora di più dell’anno scorso, si è superato. Questo vuol dire che il suo lavoro è stato straordinario. Anche i suoi giocatori poco fa lo dicevano.

“Ma te l’ho detto, abbiamo fatto un percorso davvero in crescendo. Con qualche difficoltà iniziale, poi felicità da parte di tutti: singoli, collettivo. E oggi, veramente, prestazione grandiosa, grandiosa. Sono contento, lasciatemi festeggiare, perché veramente è qualcosa di incredibile”.