Il Bologna batte il Milan 1-0 e vince la Coppa Italia dopo 51 anni!

Il Bologna torna a vincere un trofeo dopo 51 anni, conquistando la Coppa Italia 2024/25, battendo il Milan 1-0 nella finale dell’Olimpico.

La cronaca

Il Milan parte subito fortissimo e mette in difficoltà il Bologna. La prima grande occasione è quella che capita a Luka Jovic. Il numero 9 rossonero, scelto anche un po’ a sorpresa da Sergio Conceição, colpisce a botta sicura e trova il grande intervento di Skorupski a dirgli di no. Il Bologna piano piano sale di ritmo. La squadra di Vincenzo Italiano ci prova con diverse conclusioni, ma senza esito. In particolare capitano Ferguson ci prova in diverse occasioni ma non inquadra lo specchio della porta.

I rossoblù tengono il controllo del gioco, con grande personalità. Tuttavia, la squadra emiliana attacca senza tanto successo. Nel finale, una serie di decisioni controverse, sia da una parte che dall’altra, di Mariani agita la gara. Tante proteste e poco gioco nel finale di prima frazione.

In avvio di ripresa, al 53′, passa in vantaggio il Bologna su una disattenzione difensiva del Milan. La squadra di Italiano imbuca centralmente per Orsolini, sul filo del fuorigioco. L’esterno rossoblù viene contrasto efficacemente, seppur alla disperata, da Theo Hernandez. La palla deviata dal francese però diventa buona per Ndoye che finta la conclusione e poi piazza là dove Maignan non può arrivare.

Nel finale il Milan prova ad attaccare, senza risultato per la difesa strenua dei rossoblù fa la differenza. Il Bologna conquista la terza Coppa Italia della sua storia! È il trionfo di Giovanni Sartori, di Joey Saputo e di Vincenzo Italiano.