Coppa Italia, Tare ospite alla finale: “Qua solo per la partita”

Igli Tare, tra i nomi più gettonati per l’incarico di nuovo direttore sportivo del Milan, è presente quest’oggi in tribuna per la finale di Coppa Italia dove i rossoneri sfideranno il Bologna. L’ex dirigente della Lazio, all’ingresso dello stadio, ha precisato di essere presente allo Stadio Olimpico semplicemente per assistere alla finale.

Qui il video dove chiacchiera con Giacomo Murelli, storico assistente di Stefano Pioli, già nello staff dell’attuale allenatore dell’Al-Nassr dei biancocelesti quando lo stesso dirigente albanese era direttore sportivo della Lazio.