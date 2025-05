ESCLUSIVA SI L’agente francese Le Mée: “Inter, Luis Henrique sarebbe un buon colpo. Thuram 85 milioni? Che affare”

L’agente di mercato francese Yvan Le Mee, è intervenuto a Sportitalia per parlare della prossima finale di Champions che l’Inter affronterà contro il Paris Saint-Germain, il 31 maggio a Monaco.

Come vede questa finale di Champions?

“Difficile dire chi vincerà. Il Psg ha una squadra giovane, ha più freschezza dell’Inter. Se si giocasse questa settimana, l’Inter avrebbe il 60% di possibilità di vincere, che ha più esperienza. C’è però questa guerra da fare contro il Napoli in campionato, con la possibilità di giocare lo spareggio che potrebbe portare stanchezza. 7-8 giocatori del Psg questa settimana sono stati del tutto a riposo e questo mi preoccupa”.

Se confrontassimo reparto per reparto?

“Guardando giocatore per giocatore, il PSG ha giocatori fortissimi come Dembele e Barcola, ma l’Inter ha Lautaro e Thuram che sono più bomber. Luis Enrique gioca praticamente senza un vero numero 9. Difensivamente l’Inter è più forte. Fra i terzini sarà una battaglia con Dimarco-Dumfries contro Hakimi-Mendes. A centrocampo Neves, Vitinha e Fabian Ruiz sono fortissimi, ma anche Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan lo sono. Tutti hanno grande qualità. L’Inter ha più fisicità ed altezza, sui calci piazzati può essere importante. La fame è uguale per entrambe”.

Per il Pallone d’Oro chi vede come giocatori che possono sperare, a parte Dembelé?

“Sicuramente se il PSG dovesse vincere, vedo Dembelé come possibile candidato. Vedo anche Lamine Yamal, Mbappé che ha fatto tantissimi gol, nonostante il Real non abbia vinto”.

L’Inter sembra essere vicina a Luis Henrique del Marsiglia. Che ne pensa di lui?

“E’ arrivato a Marsiglia quando c’era Villas Boas che cercava un bomber e lui non copriva quel ruolo, visto che è un esterno. Con il modulo di De Zerbi si è esaltato come quinto, ha velocità, tecnica e resistenza. Sicuramente è interessante per l’Inter, è giovane e di prospettiva. Soprattutto considerando l’intenzione dell’Inter di abbassare l’età media. Sarebbe un buon colpo per l’Inter”.

Che ne pensa di Marcus Thuram? La clausola da 85 milioni può essere un pericolo per l’Inter?

“Quando prendi un giocatore a zero, se ti offrono 85 milioni hai fatto un affare. Magari può arrivare a valere 100 milioni, ma non penso molto di più, dunque 85 già sarebbe una bella cifra. Che colpo per Marotta, Ausilio e Baccin. L’ennesimo. Va detto che a questo prezzo, sarebbero in pochi i club ad avere i soldi per farlo, dal Bayern al Psg alle inglesi. Se dovesse partire lui, l’Inter potrebbe comunque rinnovarsi con nuovi giovani”.