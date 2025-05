Pesante infortunio, Milano trema: rischia la sfida decisiva

L’ultim’ora fa tremare tutti i tifosi della squadra di Milano: l’infortunio rischia di fargli saltare la gara decisiva.

Nelle settimane che precedono una gara decisiva i tifosi incrociano sempre le dita e sperano che nessuno degli elementi della rosa – specialmente le pedine fondamentali – incappi in qualche brutto infortunio. E’ l’auspicio di Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, che si augura di poter arrivare a Monaco il prossimo 31 maggio con tutti gli effettivi a disposizione per la finale di Champions contro il PSG.

Proprio in queste ore, però, è arrivata una pessima notizia che fa tremare il club: l’infortunio capitato alla stella della squadra mette seriamente a rischio la sua presenza per la sfida cruciale. I tifosi interisti possono però dormire sonni tranquilli: il problema, infatti, riguarda un’altra squadra di Milano.

Si tratta dell’Olimpia Milano, che ha concluso la regular season con una netta vittoria contro Scafati e si prepara ora ad affrontare il primo turno dei playoff contro l’Aquila Trento. Un incrocio tutt’altro che semplice per i milanesi, giunti quinti in classifica: Trento, infatti, ha disputato finora un ottimo campionato ed è considerata una delle candidate alla vittoria finale.

Ultim’ora: pesante infortunio, il rischio forfait è alto

Per questo il coach dell’Olimpia, Ettore Messina, spera di poter recuperare più uomini possibile per affrontare al meglio la serie contro i trentini di coach Galbiati. Tuttavia ci sono ancora dei dubbi sulla presenza di uno degli elementi migliori del roster. Messina, nel corso della conferenza stampa al Forum di Assago dopo il successo contro Scafati, ha parlato anche di Nico Mannion e delle possibilità di averlo a disposizione per il primo turno dei playoff contro Trento.

Il coach ha precisato che il gioiello di Milano ha avuto una leggera distorsione che ha spinto lo staff a essere prudenti e non farlo giocare. “Non dovrebbe essere nulla di serio, ma domani mattina lo controllano”, ha poi aggiunto Messina. I tifosi dell’Olimpia incrociano le dita: avere un giocatore come Mannion può fare la differenza in una sfida molto equilibrata come quella contro la Dolomiti Energia Trento.

Messina si è detto poi soddisfatto del rientro di Josh Nebo. Il 27enne di Houston ha offerto un’ottima prova contro Scafati ed è quindi pronto ad affrontare al meglio i playoff: “Per noi è un giocatore molto importante”.